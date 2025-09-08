Доступність посилання

Трамп анонсував нову розмову з Путіним і візит лідерів Європи до США

Дональд Трамп знову заявив, що «дуже розчарований» Путіним
Європейські лідери відвідають Сполучені Штати цього тижня, щоб обговорити, як завершити війну в Україні, заявив президент США Дональд Трамп 7 вересня. Про це він заявив журналістам після повернення до Вашингтона з тенісного турніру US Open у Нью-Йорку.

«Певні європейські лідери прибудуть до нашої країни у понеділок та вівторок індивідуально. Ми це владнаємо», – заявив він, не уточнивши, які саме європейські політики прибудуть до США.

Він також анонсував, що «дуже скоро», у рамках наступних пари днів, поговорить з президентом РФ Володимиром Путіним, і висловив впевненість, що його зусилля щодо припинення війни будуть успішними.


«Ми збираємося це зробити – (вирішити – ред.) ситуацію між Росією та Україною – ми збираємося це зробити. Я впевнений, що ми це зробимо», – сказав Трамп.

Він знову заявив, що «дуже розчарований» Путіним. За словами президента США, і він, і перша леді Меланія Трамп «розчаровані тим, що ця безглузда війна триває», оскільки його зусилля переконати Росію та Україну погодитися на переговори щодо припинення війни зазнають невдачі:

«Війна, яку я очікував, що буде найлегше (завершити – ред.), через Путіна виявилася найскладнішою».

Читайте також: «Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться»: Зеленський відреагував на новий удар по Україні

Трамп раніше заявив, що готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії.

Президент США наголошує, що хоче зупинити війну, і що Росія й Україна мають піти на поступки. Між сторонами залишаються великі розбіжності – з питань територій і гарантій безпеки після завершення війни.

В адміністрації США пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів і війна затягнеться на невизначений час.



