Келлог у Києві заявив про «наполегливу» роботу щодо припинення війни Росії проти України

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив у Києві, що чиновники «дуже наполегливо працюють» над зусиллями щодо припинення війни Росії проти України.



«Ця робота в процесі», – сказав Келлог про потенційні гарантії безпеки після участі в щорічному Національному молитовному сніданку в Україні разом з політиками, бізнес-лідерами та дипломатами.

Він відзначив в цьому контексті зустрічі президента США ДональдаТрампа з Володимиром Путіним на Алясці, а також зустріч з лідерами європейських держав в Овальному кабінеті.

«Ви бачите, як швидко просувається процес, над яким ми працюємо, і він просувається дуже, дуже швидко. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому ми отримаємо, за браком кращого терміна, гарантії безпеки. Це робота, яка ще триває», – додав Келлог.

Спецпосланець президента США відзначив дуже великі втрати у триваючій війні і наголосив на необхідності «покласти цьому край».

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог перебуває з візитом в Україні. Напередодні він брав участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

Спецпредставник Трампа зустрівся з міністром оборони України Денисом Шмигалем, під час зустрічі обговорювалися, зокрема, оборонні пріоритети, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі та створення надійних безпекових гарантій.

Також він обговорив з прем’єркою Юлією Свириденко, серед іншого, систему безпекових гарантій для України. Про це повідомила її пресслужба.

Сьогодні Кіт Келлог повідомив про зустріч з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим.



