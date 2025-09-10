Убита українська біженка у США. Що відомо про Ірину Заруцьку?

Дівчина у формі закладу харчування заходить до вагону трамвая, сідає на крісло й дивиться в телефон. Позаду – чоловік у худі. Вони не розмовляють. За декілька хвилин чоловік, ймовірно, дістає кишеньковий ніж, підводиться зі свого місця, замахується на дівчину. Згодом вона помирає.

За даними правоохоронців, цією дівчиною була українська біженка Ірина Заруцька, яка після початку повномасштабної війни разом із родиною переїхала до США. Президент Дональд Трамп закликав до страти підозрюваного у вбивстві українки. А американський бізнесмен Ілон Маск пообіцяв виділи мільйон доларів на мурали із зображенням Заруцької.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав спогади викладачів Ірини Заруцької та розповідає все, що відомо про 23-річну дівчину.

«Талановита від природи»

Ірина Заруцька народилася 22 травня 2002 року у Києві, йдеться у некрологу, написаному її рідними та опублікованому на сайті американського похоронного бюро James Funeral Home.

Марія Кубишта – викладачка української мови і літератури у столичному коледжі «Синергія», де Ірина навчалася з 2017 по 2021 рік за спеціальністю «Мистецтво та реставрація». Її фах – маляр-реставратор декоративних художніх фарбувань.

За словами викладачки, на заняттях Ірина завжди сиділа на одній із перших парт у першому ряду.

Завжди чарувала своєю посмішкою

«Вона була дуже тиха, спокійна. У неї були виразні гарні очі й красиве волосся. Ірина завжди чарувала своєю посмішкою, доброзичливістю та відкритістю. Вона була сповнена енергії, і це завжди відчувалося.

Любила літературу, завжди було про що поговорити на уроці. Дуже гарно малювала. Наші студенти багато займаються творчістю: малюють, ліплять, вивчають шрифти. Тут можна розкрити свій творчий потенціал і в Іри він був».

Тендітну, маленьку, худеньку, добру та дуже творчу – такою Ірину Заруцьку згадує Тетяна Біяковська, яка була її майстринею та кураторкою групи.

«Коли в мене була перша пара, вони чомусь починали їсти цукерки. Цукерки – це було святе. У мене у шухляді завжди були цукерки. Вони мене пригощали, а я їх. У нас була домашня атмосфера.

Навіть коли в Іри була температура, вона не казала: «Можна я не прийду на пару. А я приведу себе до тями і прийду на другу пару». Для неї було важливо відвідувати заняття».

Біяковська пригадує, як під час виробничого навчання група розмальовувала стіни між поверхами корпусу та внутрішній дворик. Зображення історичних пам’яток Києва, над яким Ірина працювала з одногрупниками, і досі можна побачити у закладі.

Випускною роботою студентів у коледжі, за словами викладачки, є проєкти інтер’єру чи екстер’єру будівлі. Тетяни Біяковської каже: Ірина настільки майстерно імітувала мармур звичайною фарбою, що це вдалося б не кожному професіоналу.

Була уважною до всіх деталей

«Вона малювала портрети, природу. Була уважною до всіх деталей. Поки не завершить малюнок, працювала до останнього. Є люди, які досить багато працюють, щоб відпрацювати навики. А от вона була талановита від природи. Вона гарно малювала і олівцями, і аквареллю, і звичайними фарбами».

У спогадах рідних йдеться, що Ірина дарувала свої роботи близьким та друзям, любила створювати скульптури та електричний одяг. Вона подорожувати, вільно володіла англійською, водила автомобіль і мріяла стати асистенткою ветеринара.

Про любов до тварин згадує і Тетяна Біяковська.

«Вони завжди були дружні. Багато дітей приїжджало на електричці, зустрічалися біля Іриного будинку й гуртом йшли через гаражі, бо там були котики, собачки. Вони їх підгодовували».

За словами Біяковської, багатодітна сім’я Ірини мешкала в Солом’янському районі Києва, який часто обстрілюють російські військові. Ймовірно, саме це стало причиною рішення Заруцьких виїхати за кордон.

З Києва до США

До Сполучених Штатів Америки Ірина переїхала разом із матір’ю, сестрою, братом після початку повномасштабної війни – у серпні 2022-го. Родина оселилася в місті Шарлотт, що у Північній Кароліні.

Речник Громадського коледжу Роуен-Кабаррус, як повідомляє телеканал WCNC, зазначив, що Ірина була студенткою закладу з 2023-го до 2025 року.

На оприлюдненому відео з дня трагедії видно, що на кепці та футболці дівчини був логотип піцерії Zepeddie – місцевого закладу харчування в Шарлотті. На сторінці піцерії в Instagram опублікували допис із жалем через смерть Заруцької.

Ми втратили не лише неймовірну співробітницю, а й справжню подругу

«Ми втратили не лише неймовірну співробітницю, а й справжню подругу. З моменту її смерті ми запалюємо свічку в її пам’ять – невелике нагадування про тепло, доброту та світло, які вона щодня приносила в наше життя. Ірино, ми сумуємо за тобою більше, ніж можна висловити словами. Ти назавжди будеш у наших серцях».

Візажистка Уляна Козловська у Facebook написала, що співпрацювала з Іриною у Штатах як з моделлю.

«Моя модель, молода красива дівчина, хороша людина, талановита художниця, яка рятувалася від війни в Україні, була вбита в центрі Шарлотта. Неадекватний мерзотник з ножем зайшов у вагончик трамвая і обірвав молоде життя. Сподіваюся, що його посадять надовго, але це не поверне її життя. Її сім’я в шоці».

Для розголосу справи користувачі соцмережах створили хештеги – #irynazarutska, #IrynaZarutskaSayHerName.

На платформі GoFundMe, де оголосили збір коштів для родини Ірини. Станом на 10 вересня зібрано понад 236 тисяч доларів.

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social закликав засудити підозрюваного у вбивстві Ірини Заруцької до смертної кари.

«Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути піддана «швидкому» (без сумніву!) судовому розгляду і засудженалише до смертної кари. Іншого варіанту бути не може».

Напередодні американський лідер записав відео з Овального кабінету: в одній руці він тримав колаж із фото Ірини Заруцької та Декарлоса Брауна (який є підозрюваним у вбивстві), а в іншій – скриншот із відео у вагоні. Трамп закликав посилити заходи безпеки за прикладом Вашингтона, якого патрулює американська Нацгвардія.

«Її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів. Ми не можемо дозволити злочинним елементам і надалі поширювати руйнування та смерть по всій нашій країні. Ми повинні відповісти силою та рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють».

А американський бізнесмен Ілон Маск в соцмережі X повідомив, що виділить один мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої Заруцької.