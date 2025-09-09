У США ФБР та міністерство транспорту розслідують убивство української біженки в Шарлотті

Федеральне бюро розслідувань і міністерство транспорту США розслідують смертельне ножове поранення української біженки Ірини Заруцької в поїзді в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна), повідомляє видання The New York Post 9 вересня.

«ФБР розслідує вбивство у поїзді Шарлотт з першого дня. Стежте за оновленнями», — написав директор ФБР Кеш Патель у мережі X.

Федеральний міністр транспорту Шон Даффі вказав у своєму дописі: «Я твердо підтримую послання президента Трампа про нульову толерантність до злочинності, особливо щодо нашого федерального громадського транспорту, що фінансується міністерством транспорту. Якщо мери не можуть забезпечити безпеку своїх поїздів та автобусів, вони не заслуговують на гроші платників податків».

Підозрюваний у вбивстві Декарлос Браун-молодший, якого раніше заарештовували та звільняли щонайменше 14 разів, був зафіксований камерою спостереження, коли неодноразово бив ножем Заруцьку невдовзі після того, як вона сіла на автобус, прямуючи додому з роботи в піцерії Шарлотта 22 серпня, повідомила влада.

Раніше президент США Дональд Трамп у своїй заяві назвав відео вбивства «жахливим», а згодом звинуватив у смерті «прекрасної, молодої української біженки» політику «безготівкової застави» в місті, контрольованому демократами.

Незрозуміло, чи можуть Трамп або інші члени його адміністрації використати державне фінансування, щоб домогтися змін у політиці міста Шарлотт щодо застави. Місцева поліція співпрацює з федеральними правоохоронцями у своїх розслідуваннях.

34-річного Брауна в січні звільнила суддя магістрату Північної Кароліни Тереза Стокс, узявши «письмову обіцянку» з’явитися до суду, хоча його досьє свідчило про насильство, психічні захворювання, минулі ув’язнення за такі злочини, як пограбування.

Наразі його утримують без права внесення застави у в’язниці округу Мекленбург за звинуваченням у вбивстві.