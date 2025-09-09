Подвійні стандарти? Як світові ЗМІ висвітлили вбивство української біженки у США

Після оприлюднення відеозапису вбивства української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті, штат Північна Кароліна, у США розгорілися політичні дебати. Консервативні медіа і політики-республіканці на чолі з Дональдом Трампом звинувачують владу демократів у «провальній» політиці щодо злочинності, а найбільші ліберальні видання акцентують на тому, що республіканці використовують злочин у політичних цілях.

Радіо Свобода оглядає, як різні медіа та політичні сили відреагували на цю трагедію, і як вбивство українки розпалило нові дебати про злочинність та расові відносини у США.

Мовчання як політична позиція

Між вбивством Ірини Заруцької 22 серпня і тим, коли офіційні особи транспортної системи опублікували відео, на якому видно, як підозрюваний завдає ножових ударів українці, минуло приблизно два тижні. Втім, ліберальні американські ЗМІ почали випускати свої перші матеріали про інцидент лише 8 серпня.

Як пише британське видання Unherd, яке аналітики називають правим та консервативним, хоча сам ресурс таку характеристику відкидає, таке мовчання з боку ліберальних медіа не є випадковим, а є наслідком ідеологічних підходів.

Авторка Мері Гаррінгтон написала: «Кожна деталь інциденту суперечить прогресивному світогляду, і немає очевидного способу зробити її вбивство зрозумілим у контексті американської расової політики так, щоб це не служило правим наративам».

Дописувачка також звертає увагу на те, що традиційно консервативні національні медіа висвітлити подію раніше. До прикладу, публікації про вбивство Ірини з’явилися на сайтах Fox News і New York Post.

А от ліберальна газета The New York Times, коли написала про справу 8 вересня, зосередилася не на самому злочині, а на тому, як він «став прискорювачем для консервативних аргументів про злочинність, расу та передбачувані невдачі систем правосуддя великих міст».

Водночас видання наголошує, що загальна злочинність у Шарлотті, де і сталась трагедія, впала на 8 відсотків у першій половині року, а насильницька злочинність – на 25 відсотків.

«Не дивно, що вбивство Заруцької так широко висвітлювалося в правих ЗМІ не тільки через його шокуючу жорстокість, але й як приклад упередженості ЗМІ в дії. Стрункість, молодість і краса жертви роблять її ідеальною мученицею», – вважає Мері Гаррінгтон.

Республіканці звинувачують демократів

Консервативні ЗМІ та республіканські політики активно використали справу Заруцької для критики демократичних політик щодо злочинності. Fox News присвятила справі значну увагу, випустивши кілька десятків новин і коментарів, в яких згадує про напад у Шарлотті, а конгресмен-республіканець Марк Гарріс у колонці для цього медіа назвав напад «мікрокосмом національної епідемії» злочинності.

Він також написав, що «Ірина Заруцька втекла з України в пошуках безпеки, але м'яка політика демократів щодо злочинності підвела її».

Білий дім назвав підозрюваного Декарлоса Брауна-молодшого «божевільним монстром» з «довгим послужним списком» і звинуватив у вбивстві місцевих демократів.

«Це кульмінація діяльності демократичних політиків, прокурорів і суддів Північної Кароліни, які ставлять «пробуджений порядок денний» так в американській політичній культурі називають прогресивістську політику, властиву політикам-демократам вище за захист своїх громадян», – йшлося у заяві Білого дому.

Президент Дональд Трамп особисто висловив співчуття родині Заруцької, назвавши відеозапис нападу «жахливим». Він заявив: «Ми повинні з цим впоратися, інакше у нас не буде країни». Республіканці використовують справу для обґрунтування жорсткішого підходу до правопорушників та критики «м'яких до злочинності» політик демократів.

У матеріалі BBC звертають увагу на заклик конгресмена Ренді Файна «притягнути суддів до відповідальності, коли насильницькі рецидивісти, яких вони звільняють, вчиняють нові злочини».

Консервативне видання із угорським корінням The European Conservative порівняло справу з подібними випадками у Великій Британії та Німеччині, критикуючи західний «м'який підхід» до психічно хворих злочинців.

Водночас критики Трампа, як повідомляє The New York Times, побоюються, що він використає смерть Заруцької для виправдання введення федеральних військ у американські міста, як це вже сталося у Вашингтоні.

Подвійні стандарти?

Медіарадник адвокаційної команди Razom for Ukraine Остап Яриш звернув увагу на подвійні стандарти у висвітленні справи. Він зазначив, що «тему почали розкачувати ті з консервативних блогерів і коментаторів, які виступали проти будь-якої допомоги Україні, заперечували воєнні злочини Росії і систематично лили на українців бруд».

«Тепер вони найгучніше з усіх висловлюють обурення, використовуючи вбивство української дівчини для політичних аргументів, які часто супроводжуються відвертим расизмом і закликами до ненависті проти усіх темношкірих», – написав Яриш у Facebook.

Яриш також відзначив, що ліберальні медіа довго мовчали про вбивство Заруцької у той час, як справі Деніела Пенні – білого чоловіка, який задушив темношкірого безхатька у нью-йоркському метро і був згодом виправданий судом – приділили значно більше уваги.

«Багато ліберальних медіа про вбивство Ірини Заруцької або не згадали взагалі, або написали про це з величезним запізненням. Натомість раніше ці ж медіа дуже активно висвітлювали протилежні ситуації», – зауважив Яриш.

Візажистка Уляна Козловська, яка працювала з Іриною Заруцькою як з моделлю, написала у Facebook: «Моя модель, молода красива дівчина, хороша людина, талановита художниця, яка рятувалася від війни в Україні, була вбита в центрі Шарлотти».

На платформі GoFundMe для родини Ірини зібрано майже 119 тисяч доларів, а користувачі соцмереж створили хештеги #irynazarutska та #IrynaZarutskaSayHerName для привернення уваги до справи.

Піцерія Zepeddie, де працювала Заруцька, опублікувала допис у пам'ять про дівчину: «Ми втратили не лише неймовірного співробітника, а й справжнього друга. З моменту її смерті ми запалюємо свічку в її пам'ять – невелике нагадування про тепло, доброту та світло, які вона щодня приносила в наше життя».