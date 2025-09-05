Путін: європейські військові в Україні стануть «законними цілями»

Російський лідер Володимир Путін знову відкинув можливість розміщення в Україні військових західних країн – наступного дня після того, як президент Франції Емманюель Макрон після саміту «Коаліції охочих» підтвердив, що такі плани є частиною гарантій безпеки України після завершення війни.

Виступаючи на засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці 5 вересня, Путін заявив, що Росія сприйматиме появу європейських військових в Україні, «особливо зараз», під час війни, «як законні військові цілі». Після досягнення миру, за словами Путіна, необхідності в розміщенні західних військових в Україні не буде.

Російський лідер також повторив свою позицію щодо зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Путіна, він не бачить у такій зустрічі сенсу, але готовий провести її, якщо Зеленський приїде до Москви. За словами Путіна, Зеленський отримає «стовідсоткову гарантію безпеки».

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Зеленського запрошують до Москви не капітулювати, а поговорити.

Президент України відкинув можливість поїздки до столиці Росії, зазначивши, що ціла низка нейтральних країн пропонують організувати переговори.

Говорячи про стосунки з президентом США Дональдом Трампом, Путін сказав, що вони мають «домовленість про те, що при необхідності ми можемо один одному дзвонити».

Раніше Трамп сказав, що найближчим часом зателефонує Путіну, щоби продовжити обговорення можливого припинення війни в Україні.

У Кремлі сказали, що поки розмова не готується.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон – який разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером співголовує в «Коаліції охочих» – заявив, що 26 країн погодилися взяти участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, і що підтримка США цього плану буде остаточно визначена найближчими днями. За його словами, вони погодилися «розгорнути як сили запевнення війська в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі».

Сполучені Штати ще не взяли на себе чіткого зобов’язання щодо післявоєнної ролі, хоча більшість учасників вважають участь Вашингтона вирішальною для підтримки зусиль союзників.

Конкретних деталей плану, зокрема, скільки військ буде залучено і який внесок робитимуть конкретні країни, союзники України не розкрили.

Тим часом, поінформовані співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах країн ЄС повідомили 4 вересня, що, за попередніми підрахунками, європейська місія в Україні складатиметься з 25-30 тисяч солдатів, однак попередили, що це ще може змінитися.

Росія неодноразово відкидала ідею розміщення європейських військ на території України, а Путін раніше попередив, що Москва готова «вирішити свої завдання військовим шляхом», якщо не вдасться знайти прийнятну мирну угоду.