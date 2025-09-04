Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Політика

Зеленський у Парижі поговорив із лідарами Європи і Трампом. Які результати?

«Якщо Росія й надалі відмовлятиметься від мирних переговорів, запровадимо санкції» – Макрон
  • Зеленський в Парижі говорить з Європою та Трампом про гарантії безпеки для України

Президент Франції Макрон заявляє про напрацьовані гарантії безпеки для України: це підсумок саміту у Парижі, на який приїздив президент України Зеленський.

У межах саміту відбулося спілкування із спецпредставником президента США Віткоффом, а потім і телефонна розмова із Дональдом Трампом.

  • Дедлайн для Путіна є, чи вже забули?

Тим часом добігає кінця дедлайн, який президент США давав Путіну щодо готовності до завершення війни. Як далі діятиме Трамп? Про що домовилися під час телефонного дзвінка з Парижа у Вашингтон? Які гарантії безпеки насправді напрацювали? Як саме вони діятимуть? І чи діятимуть?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

