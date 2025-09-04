Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки – Зеленський

Україна розглядає євроінтеграцію як частину гарантій безпеки, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції охочих» 4 вересня.

Таким чином він відповів на питання про політичну складову гарантій безпеки, які хоче отримати Україна.

«Серед гарантій безпеки, які ми бачимо – членство в Європейському Союзі», – заявив Зеленський.

За його словами, вступ до блоку означав би політичні, економічні і геополітичні гарантії безпеки.





«Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений окремо», – додав він.

Напередодні Зеленський повідомив, що рух України до Євросоюзу був однією з тем його розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном перед зустріччю «Коаліції охочих».

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в серпні заявила, що Україна спільно з Європейським Союзом проведе до кінця року офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та буде готова до відкриття переговорів про вступ за усіма шістьма кластерами.

У червні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підтримала початок переговорів із Україною та Молдовою про інтеграцію до блоку. Вона висловила думку, що обидві країни виконали умови для старту початкового циклу переговорів.