Членство України в ЄС є окремим пунктом гарантій безпеки – Зеленський

Україна розглядає євроінтеграцію як частину гарантій безпеки, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції охочих» 4 вересня.
Таким чином він відповів на питання про політичну складову гарантій безпеки, які хоче отримати Україна.
«Серед гарантій безпеки, які ми бачимо – членство в Європейському Союзі», – заявив Зеленський.
За його словами, вступ до блоку означав би політичні, економічні і геополітичні гарантії безпеки.
«Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений окремо», – додав він.
Напередодні Зеленський повідомив, що рух України до Євросоюзу був однією з тем його розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном перед зустріччю «Коаліції охочих».
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в серпні заявила, що Україна спільно з Європейським Союзом проведе до кінця року офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та буде готова до відкриття переговорів про вступ за усіма шістьма кластерами.
У червні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підтримала початок переговорів із Україною та Молдовою про інтеграцію до блоку. Вона висловила думку, що обидві країни виконали умови для старту початкового циклу переговорів.
