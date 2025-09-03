Зеленський «скоординував позиції» з Макроном напередодні саміту «коаліції охочих»

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі, де завтра має пройти зустріч лідерів «коаліції охочих» – про це він заявив 3 вересня.

За його словами, сторони «скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки». Він висловив переконання, що ця робота призведе до сильних гарантій безпеки для України.

«Говорили також про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії, можливості для використання заморожених російських активів. Окрема увага – нашому руху до Євросоюзу. Цінуємо підтримку Франції в цьому питанні», – додав Зеленський.

Раніше у вівторок президент України прибув до Парижа. Під час брифінгу Макрон висловив готовність надати політичну підтримку домовленостям, які дозволять завершити війну. За його словами, партнери України готові будуть надати їй гарантії безпеки в день підписання мирної угоди.

Зустріч лідерів «коаліції охочих» запланована в Парижі на 4 вересня. Після неї європейські лідери й Зеленський поговорять із президентом США Дональдом Трампом телефоном, повідомив раніше Єлисейський палац.

На зустрічі, присвяченій гарантіям безпеки для Києва після можливого припинення російського вторгнення, співголовуватимуть лідери Франції і Великої Британії, деякі лідери країн будуть присутні особисто, а інші – через відеозв’язок.



