Шмигаль обговорив із міністром оборони Британії гарантії безпеки та посилення обороноздатності

Міністр оборони Денис Шмигаль 3 вересня повідомив про зустріч у Києві з британським колегою Джоном Гілі.

Він нагадав про ключові потреби України – боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та далекобійну зброю. Також, за словами Шмигаля, під час зустрічі він наголосив на важливості довгострокової підтримки України для тривалого миру та створення умов, за яких Росія не матиме можливості відновити агресію.

«Окремо обговорили механізми гарантій безпеки, зокрема роль «Коаліції охочих». Україна розраховує на сильні внески країн-партнерів для зміцнення своїх оборонних спроможностей», – повідомив голова Міноборони.

Крім того, сторони скоординували подальші кроки в посиленні обороноздатності обох держав – Шмигаль анонсував «важливі рішення» в цьому напрямку.

Читайте також: Рютте розповів, як просуваються дискусії про гарантії безпеки для України

Він зазначив, що участь у зустрічі взяли начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Вони представили британській стороні актуальні дані щодо ситуації на полі бою та планів Росії. Учасники зустрічі також розглянули стратегію Росії з нарощування військових спроможностей.

«Подякував пану Джону Гілі за особисте лідерство у підтримці України. За вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності нагородив британського колегу відзнакою Міністерства оборони України «Хрест пошани», – додав Шмигаль.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Великої Британії повідомило про візит Гілі до Києва. За заявою відомства, міністр відвідав будівлю British Council, нещодано пошкоджену російською атакою.