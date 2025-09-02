Рубіо і Сікорський обговорили досягнення «справедливого завершення» війни в Україні – МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Марком Рубіо 2 вересня в Маямі, де тривало вручення нагороди «Солідарність».

Як уточнило польське МЗС, сторони обговорили співпрацю двох країн у сфері безпеки та енергетики, а також, поміж іншого, спільні дії «для досягнення тривалого та справедливого завершення війни в Україні».

«Державний секретар Рубіо заявив, що Польща буде залучена до домовленостей щодо надійного забезпечення України майбутніх гарантій безпеки. Він сказав, що Сполучені Штати прагнуть гарантувати тривалий мир в Україні», – йдеться в заяві відомства.

Пресслужба Державного департаменту наразі не повідомляла про обговорення російсько-української війни під час зустрічі Рубіо із Сікорським.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про розмову із Рубіо та європейськими міністрами закордонних справ й очільницею дипломатії ЄС. Під час неї він розповів, які гарантії безпеки потрібні Україні.



