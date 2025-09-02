Сибіга закликав до тиску на РФ після чергової атаки: «нові санкції не закриють двері до діалогу»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників посилити тиск на Росію через продовження ударів по Україні.

«Навчальний рік в Україні почався лише вчора. А сьогодні вранці діти в Києві були змушені навчатися в метро через російську атаку безпілотниками. Слова й обіцянки Путіна порожні. Реальність така, що українські діти перебувають у сховищах серед білого дня. Справжні цілі Росії – продовжувати свою безглузду війну, обманювати всіх і відкладати санкції», – написав Сибіга у соцмережі X.

«Російські чиновники продовжують робити заяви, які відкидають дипломатію і висміюють мирні зусилля президента Трампа. Вони не будуть серйозно ставитися до миру, доки не зіткнуться з серйозним тиском. Нові санкції не закриють двері до діалогу. Навпаки, лише вони можуть змусити Москву припинити вбивства і відповісти взаємністю на мирні зусилля», – додав він.

Повітряні сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що російська армія атакувала Україну безпілотниками протягом дня 2 вересня.

«Після атаки у ніч на 2 вересня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість – у напрямку столиці України», – повідомили військові. Командування звітувало про збиття або подавлення подавлено 48 російських безпілотників на 16 годину.

Водночас, за зведенням, російська атака триває – групи російських безпілотників фіксували на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині і Сумщині.

Тим часом, міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News заявив, що адміністрація США розглядає «всі варіанти», пов’язані з посиленням санкцій у зв’язку з останніми діями Росії, яка продовжує війну проти України, незважаючи на миротворчі зусилля Сполучених Штатів Америки.

В адміністрації США пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів і війна затягнеться на невизначений час.