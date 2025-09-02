Польща розпочала навчання з участю понад 30 тисяч військових

У Польщі 1 вересня розпочалися найбільші стратегічні військові навчання «Залізний захисник». Для участі залучили понад 30 тисяч військових і більш як 600 одиниць військової техніки, повідомляє Генеральне командування.

Навчання відбуваються на полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах, а також поза їхніми межами.

У Генеральному командуванні наголосили, що маневри передбачають «застосування нових ударних і розвідувальних платформ» та практичне застосування уроків російсько-української війни.

Навчання «Залізний захисник» відбуваються на тлі підготовки російсько-білоруських навчань «Захід-2025», запланованих на 12–16 вересня.

Одночасно з польськими маневрами на території Білорусі відбуваються навчання Організації Договору про колективну безпеку. У них беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії й Таджикистану.