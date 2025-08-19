У вересні у Латвії відбудуться військові навчання за участі 12 тисяч солдатів

З 2 вересня по 8 жовтня по всій Латвії відбудуться комплексні військові навчання Namejs 2025, повідомляють Збройні сили країни.

У навчаннях з питань національної оборони Namejs 2025 візьмуть участь солдати та гвардійці з усіх підрозділів Національних збройних сил, включаючи військовослужбовців Служби національної оборони, військовослужбовців запасу та військовослужбовців союзних збройних сил.

Також до них долучаться солдати союзників зі Сполучених Штатів, Естонії та Литви. Загалом у навчаннях візьмуть участь приблизно 12 000 латвійських та союзних солдатів, а також бійців національної гвардії.

Читайте також: Глава МЗС Латвії розповіла про найдешевший шлях до миру в України

Навчання організовуються у співпраці зі штаб-квартирою дивізії НАТО «Північ».

Повідомляється, що на навчаннях буде відпрацьовано процедуру оповіщення військовослужбовців Нацгвардії та резерву, а також здатність забезпечити особовий склад технікою та озброєнням у стислі терміни. Також буде відпрацьовано розгортання мобілізованого особового складу за межами районів дислокації підрозділів та його залучення до виконання різних завдань.

Навчання Namejs плануються заздалегідь і проводяться по всій Латвії з 2014 року.



