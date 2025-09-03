Зеленський приземлився в Парижі, де пройде зустріч «коаліції охочих»

Президент Володимир Зеленський приземлився в Парижі – відповідне відео поширила його пресслужба увечері 3 вересня.

По прибутті Зеленський виступив перед журналістами спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Макрон висловив готовність надати політичну підтримку домовленостям, які дозволять завершити війну.

«Ми, європейці, готові йти на забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер все залежить від Росії», – заявив він.

Зеленський подякував Франції за лідерську роль в ініціативах на підтримку України.





«Сьогодні ми в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, хочуть максимально наблизити мир. На жаль, ми поки не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити війну. Але я впевнений, що наш союз – передусім країн Європи, і союз Європи з Америкою – допоможе збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного вирішення», – заявив він.

Зустріч лідерів «коаліції охочих» запланована в Парижі на 4 вересня. Після неї європейські лідери й Зеленський поговорять із президентом США Дональдом Трампом телефоном, повідомив раніше Єлисейський палац.

Читайте також: Рютте розповів, як просуваються дискусії про гарантії безпеки для України

На зустрічі, присвяченій гарантіям безпеки для Києва після можливого припинення російського вторгнення, співголовуватимуть лідери Франції і Великої Британії, деякі лідери країн будуть присутні особисто, а інші – через відеозв’язок.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що президент Зеленський 4 вересня відвідає Париж для зустрічей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його повідомленням, розмови відбудуться «для «звірки годинників» під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України».



