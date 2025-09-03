Учасники зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі проведуть розмову з Трампом – Єлисейський палац

Європейські лідери й український президент Володимир Зеленський поговорять із президентом США Дональдом Трампом телефоном після зустрічі «Коаліції охочих» 4 вересня, повідомив Єлисейський палац.

На зустрічі, присвяченій гарантіям безпеки для Києва після можливого припинення російського вторгнення, співголовуватимуть лідери Франції і Великої Британії, деякі лідери країн будуть присутні особисто, а інші – через відеозв’язок.

Повідомляється, що за підсумками засідання і розмови з Трампом о 16:00 запланована пресконференція.

Раніше сьогодні президент Зеленський заявив, що ввечері 3 вересня він поїде до Парижа. «Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат «Коаліції охочих» і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь», – написав Зеленський у телеграмі.

Напередодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що президент Зеленський 4 вересня відвідає Париж для зустрічей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його повідомленням, розмови відбудуться «для «звірки годинників» під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України».

Крім того, президент Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.