ЗМІ: у Євросоюзі обговорюють шляхи, як діяти швидше з питань зовнішньої політики

ЄС обговорить варіанти, як діяти швидше з питань зовнішньої політики, група з 10 країн ЄС розглянула правові можливості для дій кваліфікованою більшістю замість одностайності, згідно з документом, з яким ознайомилося видання Bloomberg, який був поширений серед держав-членів напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у суботу в Копенгагені.

За даними видання, у документі викладено існуючі правові варіанти, які можна було б використати, наприклад, отримати від Євроради схвалення певних сфер, у яких більшість рішень було б схвалювати кваліфікованою більшістю.

У ньому також наголошується, що консенсус залишається основою блоку.

У ЄС не відповіли на запит про коментар.

Читайте також: Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС

Угорщина послідовно виступала проти ініціатив щодо України – від розподілу коштів до процесу вступу країни до ЄС – що призвело до запеклих дипломатичних суперечок та переговорів, щоб схилити Будапешт до таких питань, як поновлення санкцій проти Росії.

Держави-члени висловили зростаюче нетерпіння та роздратування діями Будапешта. У п’ятницю Угорщина відмовилася підписати заяву, яка засуджує російські удари по Україні цього тижня, в результаті яких загинуло 25 людей та було пошкоджено місію ЄС у Києві.



