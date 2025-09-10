Очільниця Єврокомісії анонсувала можливі вторинні санкції проти Росії

Європейський Союз працює над черговим, 19-м пакетом санкцій проти Росії, і його частиною можуть стати обмеження проти її торговельних партнерів. Про це у своїй щорічній промові до Європарламенту 10 вересня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Нам потрібен більший тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів. Потрібно більше санкцій. Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Ми особливо зосереджуємося на пришвидшеній відмові від російського викопного палива, тіньовому флоті та третіх країнах», – заявила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що потрібна більша підтримка України, й запропонувала надати їй репараційний кредит за рахунок російських заморожених активів.





«Маючи готівкові залишки, пов’язані з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не будуть залучені. А ризик доведеться нести колективно», – підкреслила голова Єврокомісії.

Топпосадовиця ЄС наголосила, що Україна поверне цей кредит після того, як Росія виплатить репарації.

«Ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні. Але також будуть вирішальними у середньостроковій та довгостроковій перспективі для безпеки України. Наприклад, фінансування сильних українських збройних сил як першої лінії гарантій безпеки», – підсумувала вона.

Раніше медіа повідомили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував європейським країнам запровадити високі імпортні мита на товари з Китаю та Індії для того, щоб переконати Пекін і Делі скоротити або відмовитися від закупівель російських енергоресурсів.