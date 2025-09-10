Розкішна яхта і санкції: історія конфіскації судна, яке пов'язують із російським олігархом

Дональд Трамп зателефонував Олександру Лукашенку і двічі після цього згадав про звільнення понад тисячі білоруських політв'язнів.

Політичний оглядач Білоруської редакції Радіо Свобода Валерій Карбалевич аналізує три можливі сценарії подальшого розвитку подій.



Президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на тему політичних в’язнів у Білорусі у своїй соцмережі Truth Social.

17 серпня, відповідаючи на коментар одного з користувачів, він написав:

«Дякую Білорусі та її могутньому лідерові. Я сподіваюся, що 1 300 осіб також будуть незабаром звільнені!»



Слід трохи повернутися назад.

На урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності Білорусі 1 липня Олександр Лукашенко згадав про звільнення політв’язнів, нібито сперечаючись із якимось анонімним опонентом:

«Кричить: «Ось якщо Трамп скаже хоч одне слово, він побіжить, він випустить, він відпустить, ще щось». Як тільки Трамп наважиться сказати хоч одне слово (наші журналісти вже про це сказали) – будь-які розмови з американцями припиняться»



Останніми днями Трамп сказав не одне слово про звільнення політв’язнів, а значно більше – двічі публічно звертався до цієї теми. Однак ніяких ознак того, що «будь-які розмови з американцями припиняться», немає.

Трамп виводить Лукашенка з ізоляції?

Навпаки, за словами прессекретаря білоруського лідера Наталії Ейсмонт, Лукашенко сказав Трампу про звільнення політв'язнів, що «ми не зупиняємося і в цьому напрямку працювали і працюємо».

І справа не лише в компліментах, якими Трамп обсипав Лукашенка («дуже шанований президент Білорусі», «могутній лідер»). Хоча і це важливо – будь-якому політику від таких слів запаморочиться голова. Тим паче Лукашенку це приємно, бо він, очевидно, відчуває психологічний дискомфорт через те, що західні країни вже п’ять років не визнають його президентом Білорусі.

Трамп фактично виводить Лукашенка з ізоляції.

А це – надзвичайно цінно для очільника Білорусі.

Можна припустити, що саме заради візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога Лукашенко звільнив 14 політв’язнів.

А дзвінок самого Трампа коштує значно дорожче. Адже це не просто ввічлива розмова – це квиток до повернення у велику політику.

Що далі?

Тут можливі кілька несподіваних варіантів:

Сценарій №1: Миротворчий саміт у Мінську

Найрадикальніший варіант – саміт лідерів Росії, України та США в Мінську.

Проблема в тому, що складно знайти місце для зустрічі, яке влаштовувало б усіх. Путін не поспішає виїжджати за кордон через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. А Мінськ його цілком влаштовує.



Після саміту на Алясці Путін запропонував наступну зустріч у Москві. Але навряд чи це влаштує Трампа – його і так звинувачують у проросійських симпатіях, а поїздка в Москву лише додасть приводу для критики.

А ось Мінськ може бути прийнятним варіантом: Білорусь – союзник Росії, але офіційно незалежна держава. Якщо до візиту Трампа додасться ще й звільнення політв’язнів, це можна буде подати як тріумф американської дипломатії: і до миру в Україні привів, і ще білоруське гуманітарне питання вирішив.

Те, що Байден не зміг зробити за п’ять років санкцій, Трамп вирішив за кілька місяців.

Єдина проблема – Мінськ як місце перемовин не влаштовує Зеленського, бо Україна вважає Білорусь співагресором. Але ставки для Києва зараз дуже високі, і, можливо, місце зустрічі не буде принциповим.

У перші тижні війни саме в Білорусі пройшли три раунди перемовин між Росією та Україною – і лише потім вони перемістилися до Стамбула.



Що ж до Лукашенка – для нього повернення до 2015 року, коли Мінськ приймав лідерів Німеччини, Франції, Росії та України – майже недосяжна мрія.

Але якщо вона може здійснитися, якщо тут будуть укладені історичні угоди «Мінськ-3», – задля цього можна звільнити всіх політв’язнів. Важко уявити, що Трамп та інші лідери приїдуть у Мінськ, а в той час у білоруських тюрмах залишатиметься понад тисяча несправедливо засуджених людей.

Сценарій №2: Особиста зустріч Трампа з Лукашенком

Більш реалістичний варіант – саміт у Білорусі не відбудеться. Тоді постане питання зняття санкцій. І це складне питання, бо воно пов'язане з антиросійськими санкціями і потребує погодження з Євросоюзом. А позиція ЄС щодо режиму Лукашенка дуже жорстка. США можуть натиснути на Брюссель, але з якою метою? Щоб Лукашенко допоміг у спілкуванні з Путіним? Для європейських політиків це звучить дивно.



У розмові Трампа з Лукашенком 15 серпня звучав такий момент: Трамп заявив, що «з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Лукашенком у майбутньому».

А прес-служба Лукашенка повідомила, що той запросив Трампа з родиною до Мінська, і запрошення нібито було прийнято.

Це була просто дипломатична ввічливість? Чи за цим стоять серйозні плани? Якщо зустріч таки відбудеться – це також може стати шансом для звільнення політв’язнів.

Сценарій №3: Продовження не буде

І ще один варіант: якщо США не дочекаються звільнення політв’язнів (можливо, не всіх 1300, але хоча б половини), інтерес команди Трампа до цієї теми може згаснути.

Таке вже траплялося не раз: президент США захоплювався якоюсь ідеєю, але якщо не бачив швидких результатів, його інтерес зникав. Тоді цей дзвінок залишиться просто епізодом.

Хто сьогодні пам’ятає, що у 2021 році Лукашенку двічі дзвонила канцлер Німеччини Ангела Меркель, а у 2022 – президент Франції Еммануель Макрон?