Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет прокоментував операцію у Венесуелі, назвавши її частиною політики «відновленого запобігання». Про це він заявив, виступаючи в Ньюпорт-Ньюсі, штат Вірджинія.

У своїй промові Геґсет згадав також про роботу російських систем ППО:

«Близько 200 із наших найкращих американців вирушили до центру Каракаса – схоже, та російська протиповітряна оборона не надто добре спрацювала, еге ж? – і схопили обвинувачену особу, яку розшукувало американське правосуддя, в інтересах встановлення правопорядку».

Очільник Пентагону додав, що жоден американський військовий не загинув.

Російська сторона наразі не коментувала цю заяву.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.



