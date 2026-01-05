Куба заявляє про загибель 32 її громадян під час операції США у Венесуелі

Кубинський уряд заявив, що 32 громадян Куби загинули під час операції США у Венесуелі, внаслідок якої 3 січня був захоплений венесуельський президент Ніколас Мадуро.

Деталей там не навели, але зазначили, що загиблі були військовими або співробітниками Міністерства внутрішніх справ, які виконували місії «на прохання колег». Кубинські сили допомагали гарантувати безпеку Мадуро з моменту його приходу до влади.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що велика кількість кубинців, які забезпечували безпеку Ніколаса Мадуро загинула під час операції США.

Крім того, Трамп заявив, що американське військове втручання на Кубі навряд чи знадобиться, оскільки країна, за його словами, схоже, «готова впасти». Президент США зазначив, що Гавані буде важко «протриматися» без отримання нафти від свого союзника Венесуели.

Влада Куби різко засудила дії США у Венесуелі, назвавши їх актом «державного тероризму», й підтвердила свою повну підтримку венесуельського уряду.

3 січня Мадуро, захопленого разом із його дружиною Силією Флорес у результаті операції США, доставили до Нью-Йорка для висування звинувачень у торгівлі наркотиками. На даний момент Мадуро і Флорес перебувають під вартою.

Федеральний суддя в Нью-Йорку оприлюднив новий обвинувальний висновок, в якому Мадуро, його дружині й ще чотирьом особам висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «наркотероризм» і змову з метою ввезення кокаїну.

Через кілька годин після операції Трамп заявив, що США управлятимуть Венесуелою доти, доки не відбудеться впорядкована передача влади. Він не уточнив, як саме це відбуватиметься.