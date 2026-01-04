Влада Куби опинилася «у великій небезпеці» після захоплення Мадуро – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу NBC News заявив, що влада Куби опинилася «у великій небезпеці» після захоплення у Венесуелі Ніколаса Мадуро внаслідок американської військової операції.

Рубіо відмовився уточнювати подальші кроки Вашингтона щодо Гавани, однак наголосив, що США «вороже ставляться до кубинського режиму», який, за його словами, підтримував Мадуро.

«Я не думаю, що це таємниця: ми не є великими прихильниками кубинського режиму, який, до речі, саме й утримував Мадуро при владі», – заявив держсекретар.

Він також зазначив, що кубинські спецслужби відігравали ключову роль у системі безпеки венесуельського лідера. За словами Рубіо, Мадуро охороняли не венесуельці, а кубинські силовики, які відповідали й за внутрішню розвідку.

Напередодні Рубіо та президент США Дональд Трамп уже сигналізували, що адміністрація може розглянути подальші дії проти кубинського керівництва. Зокрема, держсекретар заявив, що «на місці чиновників у Гавані він був би стурбований».

Президент Трамп, зі свого боку, порівняв ситуацію на Кубі з Венесуелою, назвавши острівну державу «нацією, що зазнає серйозного краху», і заявив про намір «допомогти кубинському народу».

Влада Куби різко засудила дії США у Венесуелі, назвавши їх актом «державного тероризму», та підтвердила свою повну підтримку венесуельського уряду.

3 січня Мадуро, захопленого разом із його дружиною Силією Флорес у результаті операції США, доставили до Нью-Йорка для висування звинувачень у торгівлі наркотиками. На даний момент Мадуро і Флорес перебувають під вартою.

Федеральний суддя в Нью-Йорку оприлюднив новий обвинувальний висновок, в якому Мадуро, його дружині й ще чотирьом особам висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «наркотероризм» і змову з метою ввезення кокаїну.

Через кілька годин після операції Трамп заявив, що США управлятимуть Венесуелою доти, доки не відбудеться впорядкована передача влади. Він не уточнив, як саме це відбуватиметься.



