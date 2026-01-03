«Країною керують наркокартелі»: Трамп виступив із погрозами на адресу Мексики

Президент США Дональд Трамп розкритикував Мексику та її лідерку Клаудію Штейнбаум, звинувативши країну в тому, що фактичну владу там, за його словами, утримують наркокартелі. Відповідні заяви він зробив 3 січня під час брифінгу у США.

Трамп заявив, що має «дружні стосунки» з президенткою Мексики, однак, на його переконання, вона «не контролює ситуацію в державі». За словами президента США, він нібито неодноразово пропонував Штейнбаум допомогу у знищенні картелів, але щоразу чув відмову.

«Вона гарна жінка, але Мексикою управляють картелі. Не вона керує Мексикою. Мексикою управляють картелі... Ні, ні, вона, знаєте, дуже боїться картелів... І я багато разів питав її: чи хочете, щоб ми ліквідували картелі? «Ні, ні, ні, пане президенте. Ні, ні, ні, будь ласка», – заявив Трамп.

Президент США також наголосив, що Вашингтон, за його словами, не може ігнорувати проблему, бо через наркотики країна нібито втратила сотні тисяч людей. Він стверджує, що «реальні масштаби втрат значно перевищують офіційні оцінки».

«Знаєте, вони люблять говорити 100 000. 100 000 – це теж величезна кількість людей. Але реальна цифра – 300 000 осіб. І ми втратили їх через наркотики. І вони надходять через південний кордон, переважно через південний кордон», – сказав Трамп.

Водночас він згадав і Канаду, припустивши, що частина наркотиків потрапляє до США і з північного напрямку.

«До речі, чимало надходить і через Канаду, якщо ви не знаєте. Але здебільшого вони йдуть через південний кордон, і з Мексикою доведеться щось робити», – додав президент США.

Раніше президент США Дональд Трамп інформував, що США «успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера», затримавши та вивізши лідера країни Ніколаса Мадуро.

Уночі 3 січня за місцевим часом зі столиці Венесуели Каракаса та інших міст країни надійшли повідомлення про повітряні удари.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.

У 2020 році Сполучені Штати звинуватили Мадуро в корупції, незаконному обігу наркотиків та інших злочинах, а Державний департамент запропонував винагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту та засудження.