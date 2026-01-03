Венесуела просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через удари США

Венесуела звернулася до секретаріату Ради Безпеки ООН із проханням скликати термінове засідання у зв’язку з ударами США по території країни, заявив міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл.

За його словами, Каракас вимагає розгляду ситуації в Раді Безпеки як органі, відповідальному за дотримання міжнародного права. Гіл назвав дії Сполучених Штатів «злочинною агресією» і заявив, що вони «не зламають венесуельський народ».

Як повідомляє Anadolu Agency, у листі до керівництва Ради Безпеки ООН постійний представник Венесуели Самуель Монкада зазначив, що дії США, на його думку, є «грубим порушенням» Статуту ООН. Він також заявив, що Венесуела нібито «не становила загрози міжнародному миру», тоді як США звинуватив у «агресивній політиці в регіоні».

Монкада назвав удари «колоніальною війною», метою якої, за його твердженням, є усунення уряду Ніколаса Мадуро та встановлення лояльної влади з доступом до природних ресурсів країни, зокрема нафтових запасів. Він також звинуватив Вашингтон у використанні дезінформації для виправдання воєнних дій.

Раніше президент США Дональд Трамп інформував, що США «успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера», затримавши та вивізши лідера країни Ніколаса Мадуро.

Уночі 3 січня за місцевим часом зі столиці Венесуели Каракаса та інших міст країни надійшли повідомлення про повітряні удари.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.

У 2020 році Сполучені Штати звинуватили Мадуро в корупції, незаконному обігу наркотиків та інших злочинах, а Державний департамент запропонував винагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту та засудження.



