Венесуела оголосила про закриття посольств у Норвегії та Австралії

Уряд Венесуели заявив у понеділок, що закриє свої посольства в Норвегії та Австралії та відкриє нові в Буркіна-Фасо та Зімбабве в рамках реструктуризації своєї зовнішньої служби після тижнів зростання напруженості зі США, пише Reuters.

В уряді заявили, що закриття є частиною «стратегічного перерозподілу ресурсів», а консульські послуги венесуельцям у Норвегії та Австралії надаватимуть дипломатичні місії.

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що отримало повідомлення про закриття посольства, але не було поінформовано про причини цього рішення. Норвегія не має посольства в Каракасі та займається місцевими справами через своє посольство в столиці сусідньої Колумбії.



Оголошення про закриття відбулося лише через кілька днів після того, як Нобелівський комітет в Осло оголосив, що лідер венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру 2025 року за боротьбу за демократію в цій південноамериканській країні.

«Нобелівська премія є незалежною від норвезького уряду, і коли йдеться про питання щодо премії, ми звертаємося до Нобелівського комітету», – заявив речник Міністерства закордонних справ Норвегії агентству Reuters.



Норвезький Нобелівський комітет не відповів на запит про коментар.



Посольство Венесуели в Осло також не відповіло на запит про коментар.