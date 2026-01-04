Папа Римський прокоментував події у Венесуелі і закликав гарантувати країні суверенітет

Папа Римський Лев XIV прокоментував ситуацію у Венесуелі, закликавши гарантувати суверенітет і пошану до загальнолюдських і громадянських прав, а також «бути витривалими у молитві за мир і солідарність з народами, які страждають через війни».

Понтифік каже, що із занепокоєнням слідкує за розвитком ситуації у Венесуелі.

Він сказав, що благо венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями і спонукати до подолання насильства та до того, щоб ступити на шлях справедливості і миру, «гарантуючи суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи права людини і громадянські права кожного та усіх».

«Найдорожчі, не втрачаймо віри в Бога миру: молімося і будьмо солідарними з народами, які страждають від воєн», – сказав Папа паломникам на площі Святого Петра у Ватикані.

Він також скерував думку до постраждалих від трагедії у швейцарських Альпах у новорічну ніч, де пожежа в барі забрала десятки життів.

«Прагну ще раз засвідчити свою близькість з тими, хто переживає біль через трагедію, що сталася в Кран-Монтані в Швейцарії. Запевняю у молитві за загиблих молодих людей, за поранених та їхніх рідних», – сказав він.

3 січня Мадуро, захопленого разом із його дружиною Силією Флорес у результаті операції США, доставили до Нью-Йорка для висування звинувачень у торгівлі наркотиками. На даний момент Мадуро і Флорес перебувають під вартою.

Федеральний суддя в Нью-Йорку оприлюднив новий обвинувальний висновок, в якому Мадуро, його дружині й ще чотирьом особам висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «наркотероризм» і змову з метою ввезення кокаїну.

Через кілька годин після операції Трамп заявив, що США управлятимуть Венесуелою доти, доки не відбудеться впорядкована передача влади. Він не уточнив, як саме це відбуватиметься.