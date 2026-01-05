Радбез ООН: Волц заявив, що США не воюють із Венесуелою і не планують окупацію

Усунення й затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини було «хірургічною операцією із забезпечення правопорядку за підтримки військових США», заявив представник Сполучених Штатів при ООН Майкл Волц. Про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого подіям у Венесуелі.

«Мадуро відповідальний за атаки на громадян США, дестабілізацію Західної півкулі та нелегітимних репресій проти народу Венесуели. Як заявляв держсекретар Рубіо, немає війни проти Венесуели чи її народу. Ми не окуповуємо країну. Це була операція із забезпечення правопорядку для реалізації обвинувального акту, який існував десятиліттями», – наголосив американський дипломат.

Він додав, що Мадуро постане перед американським судом у США у відповідності до верховенства права за «злочини, які він здійснював протягом 15 років». За твердженням Волца, відповідні докази будуть представлені під час судового розгляду.





Крім того, представник США назвав усунутого лідера Венесуели «нелегітимним так званим президентом», додавши:

«Протягом років Мадуро і його посіпаки маніпулювали виборчою системою Венесуели, щоб зберігати нелегітимний доступ до влади».

Натомість представник Венесуели при ООН Семюель Монкада звинуватив Сполучені Штати в порушенні міжнародного права. Він заявив, що міжнародний мир можливий лише за умови поваги до міжнародного права «без винятків і без вибіркових трактувань».

«Події 3 січня становлять кричуще порушення Хартії ООН, здійснене урядом США, зокрема, принцип суверенної рівності країн і повної заборони на використання чи погрози використанням сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності кожної держави», – сказав Монкада.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні.

5 січня Мадуро і Флорес мають вперше постати перед федеральним судом у Нью-Йорку. Там їм офіційно повідомлять про висунуті звинувачення.



