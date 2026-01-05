Події у Венесуелі: Небензя в ООН заявив, що світ «пожинає плоди вибірковості щодо поваги до міжнародного права»

На засіданні Радбезу ООН щодо спецоперації США у Венесуелі постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що світ «пожинає плоди вибірковості у тому, що стосується поваги до міжнародного права».

За його словами, початок року шокував всіх тих, «хто мав повагу до власних справ кожної країни».

«Ми закликаємо негайно звільнити незаконно затриманих президента Венесуели та його дружини. Проблеми між США і Венесуелою мають бути вирішені через діалог. Це саме те, що прописано у Хартії ООН. Це принципи, які низка країн використовують вибірково у різних регіонах. Зараз ми пожинаємо плоди такої вибірковості у тому, що стосується поваги до міжнародного права», – сказав він.

Небензя також зазначив, що РФ висловлює солідарність з громадянами Венесуели, «враховуючи зовнішню агресію».

«США не можуть вимагати від інших, щоб хтось поважав Хартію. Ми сподіваємося ви це розумієте і не станете послуговуватися подвійними стандартами. Це надзвичайний акт агресії. Ми в жаху від цинізму США, коли Вашингтон не пробував приховати свою кримінальну операцію і не приховує того, що хоче взяти контроль над країною та активами. Таким чином Вашингтон створює новий колоніалізм та імперіалізм, який постійно впливає на Глобальний Південь», – заявив він.

Представник РФ при ООН сказав, що зараз міжнародній спільноті важливо об’єднатися і відхилити «заходи та методи США». За його словами, це важливо для майбутнього організації, тому що «це показує брак принциповості і фактично благословення порушення міжнародного права».

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні.

5 січня Мадуро і Флорес мають вперше постати перед федеральним судом у Нью-Йорку. Там їм офіційно повідомлять про висунуті звинувачення.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Більшість країн світу засудили його, багато країн вважають його актом агресії. Москва називає війну проти України, яка триває досі, «спеціальною воєнною операцією».



