Мадуро постане перед федеральним судом у Нью-Йорку

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина Силія Флорес, захоплені в ході операції США, 5 січня мають вперше постати перед федеральним судом у Нью-Йорку. Там їм офіційно повідомлять про висунуті звинувачення.

Раніше федеральний суддя оприлюднив обвинувальний висновок, в якому Мадуро, його дружині й ще чотирьом особам висунуті звинувачення за чотирма пунктами, включаючи «наркотероризм» і змову з метою імпорту кокаїну.

У разі визнання винними їм загрожує термін ув’язнення від десятиліть до довічного.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що може наказати завдати новий удар, якщо Венесуела не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами.

Трамп також пригрозив військовими діями в Колумбії й Мексиці та заявив, що комуністичний режим Куби, «схоже, готовий впасти».

«Не знаю, як вони, якщо взагалі зможуть, утримаються на плаву, але Куба зараз не має ніяких доходів. Весь свій дохід вони отримували від Венесуели, від венесуельської нафти», – сказав Трамп на борту Air Force One, повертаючись із Флориди до Вашингтона.

В інтерв’ю The Atlantic американський президент також виступив із погрозою на адресу виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що «якщо вона не вчинить правильно, їй доведеться заплатити дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро».

Родрігес опублікувала звернення до Трампа, заявивши, що венесуельці «заслуговують на мир, а не на війну». За її словами, «побудова збалансованих і поважних міжнародних відносин між США й Венесуелою» є пріоритетним завданням.

«Ми запрошуємо уряд США до спільної роботи над програмою співпраці, орієнтованої на загальний розвиток, у рамках міжнародного права і для зміцнення міцного співіснування у співтоваристві», – заявила Родрігес.

Незабаром після захоплення й вивезення до США Мадуро і його дружини віцепрезидентка країни Делсі Родрігес виступила зі зверненням, в якому назвала Ніколаса Мадуро «єдиним законним президентом країни» і зажадала від США його негайного звільнення. Вона також засудила «озброєну агресію» проти Венесуели.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні.