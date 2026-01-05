Швейцарія заблокувала всі активи Мадуро та пов’язаних з ним осіб

Швейцарія заблокувала всі активи усунутого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та осіб з його оточення. Про це повідомляється на урядовому сайті.

«5 січня 2026 року Федеральна рада вирішила негайно заморозити будь-які активи Ніколаса Мадуро та інших пов’язаних з ним осіб у Швейцарії. Роблячи це, Федеральна рада прагне запобігти відтоку активів. Заморожування активів не впливає на членів чинного уряду Венесуели», – йдеться в повідомленні.

Якщо майбутні судові розгляди виявлять, що кошти були незаконно отримані, Швейцарія докладатиме зусиль, щоб вони «принесли користь народу Венесуели», заморожування активів є доповненням до санкцій проти Венесуели, які діють з 2018 року, додають в швейцарському уряді.

Федеральна рада країни хоче гарантувати, що будь-які незаконно набуті активи не можуть бути виведені зі Швейцарії в поточній ситуації.

Зазначається, що ситуація нестабільна, і «в найближчі дні та тижні можливі кілька сценаріїв».

Швейцарія уважно стежить за ситуацією у Венесуелі. Вона закликала до деескалації, стриманості та дотримання міжнародного права, включаючи заборону застосування сили та принцип поваги до територіальної цілісності. Швейцарія також неодноразово пропонувала «свої добрі послуги всім сторонам, щоб знайти мирне вирішення ситуації».

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні.

Сьогодні, 5 січня, Мадуро і його дружина мають вперше постати перед федеральним судом у Нью-Йорку, де їм офіційно повідомлять про висунуті звинувачення.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що може наказати завдати новий удар, якщо Венесуела не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами.

В інтерв’ю The Atlantic американський президент також виступив із погрозою на адресу виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що «якщо вона не вчинить правильно, їй доведеться заплатити дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро».



