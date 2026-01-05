Пекін закликав Вашингтон негайно звільнити Мадуро

Міністерство закордонних справ Китаю закликало до негайного звільнення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.



Як заявив речник міністерства, Пекін серйозно стурбований захопленням США Мадуро та його дружини, дії США є «явним порушенням міжнародного права, основних норм міжнародних відносин, а також цілей і принципів Статуту ООН».



Китай закликає США вирішити проблеми шляхом діалогу та переговорів, додали в МЗС.



Раніше у МЗС Китаю засудив «відверте застосування сили США проти суверенної держави та дії проти її президента», зазначивши, що такі «гегемонні дії США» серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели, а також загрожують миру та безпеці в Латинській Америці та Карибському регіоні.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні.

Сьогодні, 5 січня, Мадуро і його дружина мають вперше постати перед федеральним судом у Нью-Йорку, де їм офіційно повідомлять про висунуті звинувачення.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив журналістам, що може наказати завдати новий удар, якщо Венесуела не співпрацюватиме зі Сполученими Штатами.

В інтерв’ю The Atlantic американський президент також виступив із погрозою на адресу виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що «якщо вона не вчинить правильно, їй доведеться заплатити дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро».