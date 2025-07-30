Сербія йде в ЄС, але проводить військові навчання з Китаєм

Балканська служба Радіо Свобода

Сербська бригада спецоперацій завершила спільні навчання в Китаї з китайською бригадою, попри рішучі заперечення ЄС і Сполучених Штатів.

Спільні навчання тривали з 19 до 28 липня в провінції Хебей на півночі Китаю. Сербія, країна-кандидатка на вступ до ЄС, намагається балансувати: заявляє плани на євроінтеграцію і водночас підтримує тісні зв'язки з Пекіном та Москвою.

«Навчання дало поштовх військовій співпраці та покращило оперативну сумісність бойових груп у виконанні місій разом з іноземними збройними силами та в міжнародному середовищі», – заявило Міністерство закордонних справ Сербії.

Міноборони Сербії заявило, що спільні навчання, про які було оголошено два тижні тому, включали змішані бойові групи, які відпрацьовували тактичні місії в умовах міста й села за підтримки безпілотних платформ.

«Основна увага приділялася тактиці використання дронів в операціях спеціальних сил, а заходи також включали вогнепальну, тактичну та альпіністську підготовку», – йдеться у заяві міністерства.

Це були перші спільні військові навчання між двома країнами. Уперше Китай тренувався спільно з країною-кандидаткою на вступ до ЄС.

Впродовж останніх років Сербія розширила свою військову співпрацю з Китаєм, включно з придбанням китайської зброї. Наприклад – системи протиповітряної оборони FK-3.

Дружня політика Сербії щодо Пекіну викликала негативну реакцію з боку Брюсселю, який висловив численні попередження Белграду.

На початку цього місяця після останніх навчань під назвою «Миротворець 2025» речник ЄС заявив Радіо Свобода, що блок хоче знати, що може розраховувати на Сербію як на надійного європейського партнера, відданого спільним принципам, цінностям та безпеці.

«Нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своїй стратегічній орієнтації», – сказав речник.

Як країна-кандидатка Сербія зобов’язана узгоджувати свою зовнішню політику з політикою ЄС, на що Брюссель неодноразово звертав увагу Белграда.

Хоча Сербія зберігає військовий нейтралітет, вона є членом програми НАТО «Партнерство заради миру», а її стратегічною метою залишається вступ до ЄС.

Однак Белград продовжує балансувати свою зовнішню політику між Заходом, Китаєм та Росією, яка наразі перебуває під санкціями Заходу через вторгнення в Україну.

Аналітик з питань безпеки Нікола Луніч на початку цього місяця попередив, що ці спільні навчання «підривають проголошену Сербією орієнтацію на ЄС».

Луніч заявив Радіо Свобода, що «сумісність між сербськими та китайськими підрозділами надсилає чіткий сигнал Заходу».

Брюссель та Вашингтон неодноразово висловлювали стурбованість щодо закупівель Сербією зброї у Росії та Китаю, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Сербія придбала систему протиповітряної оборони FK-3 у 2022 році, через два роки після придбання шести нових безпілотників CH-92A у Китаю. Це зробило Сербію першим європейським оператором цих китайських ракет та бойових безпілотників.

Під час демонстрації військової техніки у квітні 2023 року Сербія представила громадськості новий китайський безпілотник CH-95.

З погляду Белграда, це поглиблення співпраці відповідає його «багатовекторній» зовнішній політиці, яка використовує партнерство з різними глобальними суб'єктами для максимізації свого впливу та незалежності на світовій арені, сказав Вук Вуксанович з Белградського центру політики безпеки.

Вуксанович вказав на Глобальну ініціативу безпеки, наголосивши на посиленні обміну військовою та поліцейською освітою, а також на швидкому впровадженні Сербією китайських технологій, засобів спостереження та поліцейського обладнання.

За словами Вуксановича, такі навчання, як «Миротворець 2025», служать двом ключовим інтересам. Вони, каже, допомагають Сербії отримати досвід міжнародних операцій і підвищити свій авторитет як великої держави, особливо зважаючи на опір держав ЄС поглибленню партнерства з китайськими військовими.







