«Китайський коледж» у Луганську: навіщо Росії громадяни КНР на окупованих територіях?

В тимчасово окупованому Луганську може з’явитися приватна китайська школа. За повідомленням пропагандистських ресурсів, група активістів із Китаю планує відкрити навчальний заклад для своїх співгромадян, який працюватиме за російськими освітніми стандартами. Мовляв, у Китаї середня освіта – платна і доступна лише за конкурсом, а на окупованій частині Луганщини, де діє створене Росією угруповання «ЛНР», буде значно дешевшою.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) дізнавалися:

Що відомо про цю ініціативу?

Навіщо Росії китайці на окупованих українських територіях?

Це пропаганда, яка має на меті нормалізувати окупацію в інформаційному просторі, чи російський реверанс у бік Китаю?

Повідомлення про відкриття китайського коледжу на 300 учнів почалося з’являтися у російських ЗМІ, після чого його розповсюджували місцеві телеграм-канали. Риторика така: «Іноземці вивчатимуть російську мову та основи майбутніх професій, а потім зможуть вступити до російських вишів». Китайці начебто навіть уже шукають відповідне приміщення та реєструють юридичну особу в Луганській області. Щоправда, за яким законодавством вони це роблять, незрозуміло.

Інформації про ініціативу небагато. Із повідомлень, які поширюють пропагандистські ЗМІ, можна зробити висновок, що учні майбутнього коледжу вже мають бути частково інтегровані до російськомовного простору, адже навчання іноземців регламентується особливими нормами. Зокрема, діти іноземних громадян повинні мати базові знання російської мови: якщо вони не проходять тестування, їх не допускають до навчання.

РФ не вперше наголошує на освітніх зв’язках із Китаєм: кілька місяців тому в пропагандистських ЗМІ з'являлися повідомлення, що кількість жителів КНР, які хочуть здобувати вищу освіту в Росії, зросла удвічі за останні 6 років.

Ідея з відкриттям китайського коледжу в окупованому Луганську на перший погляд виглядає абсурдною: 14–16-річні громадяни Китаю мали б переїхати в зону воєнних дій, щоб провчитись там кілька років. До того ж, Китай визнає територіальну цілісність України.

Втім, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов каже Донбас Реалії, що із офіційними заявами Китаю все складніше, адже китайська система працює по-іншому.

Усе говорить про непряме визнання окупації

«Заяви МЗС КНР є заявами нижчого рівня, тому що, згідно з китайським законодавством, вищою формою закону є Сі Цзіньпін та його слова, думки. Тобто ми говоримо про тоталітарну систему, де слово верховного лідера має найвище значення. І коли Сі Цзіньпін заявляє, що він, наприклад, підтримує вибори в Росії, що Китай визнає ці вибори, коли Сі Цзіньпін підписує з Путіним декларації про те, що вони поважають російську конституцію абощо – все це говорить про непряме визнання окупації», – коментує Харитонов.

Чи справді китайці мають намір збудувати школу в Луганську?

«Тут багато питань, які з самого початку нас можуть привести до неправильних висновків. Тому складно зробити аналіз, адже ми базуємося, по-перше, на інформації, достовірність якої не можемо верифікувати. По-друге, ця інформація може бути абсолютно викривлена», – каже Донбас Реалії керівник секції Азійсько-Тихоокенського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта.

В цій історії є якісь підтексти

«Я маю величезні сумніви, що китайці хочуть їхати на окуповані території Луганщини, щоб здобувати середню освіту. В Китаї дійсно є проблема з тим, що там конкуренція за якісну освіту, але явно це буде не на окупованій Луганщині. Це означає, що в цій історії є якісь підтексти», – зазначає Артур Харитонов.

У тому, що створення навчального закладу малоймовірне, переконаний і політолог, директор «Агентства розвитку Приазов’я» Костянтин Батозський. На його думку, такі заяви – не більше за пропаганду в стилі «новин завтрашнього дня», які продукують окупанти, на кшталт відновлення Донецького аеропорту чи відбудови Широкиного.

«От дивишся їхні новини – там ніколи не кажуть про те, що сталося сьогодні. Там кажуть, як буде класно завтра і годують людей обіцянками, цифрами, що на 300% щось покращать на 200% поглиблять і на 500% щось збільшать. Тобто це – абсолютні фейки, які нікого ні до чого не зобов'язують. Їм просто важливо час від часу робити такі речі в інфопросторі», – розповідає він для Донбас Реалії.

Навіщо Росії китайці на окупованих територіях?

Експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов стверджує, що подача новини відкриття коледжу для китайців у Луганську – «беззаперечно, дешева пропаганда», але помилково думати, що вона не має підґрунтя.

Освіта для китайців – легітимізація факту окупації?

Противник зацікавлений в тому, щоб нормалізувати окупацію і здобути міжнародне визнання її факту. Для цього на окупованих територіях періодично з’являються громадяни Китаю, Північної Кореї або інших країн, вважає Костянтин Батозський.

Усе це робиться виключно з однією метою: довести світу, що це вже назавжди стало частиною Росії

«Усе це робиться виключно з однією метою: довести світу, що це вже назавжди стало частиною Росії», – каже директор «Агентства розвитку Приазов’я».

Втім, за його словами, реальної присутності тисяч китайців на окупованих територіях не спостерігається. Натомість там є робітники з Середньої Азії, які працюють на будівництві.

«Це викликає обурення у місцевих, тому що фактично ці люди крадуть роботу у тамтешнього населення. І окупант таким чином дуже ясно дає зрозуміти, на кого він реально робить ставку і в чому він реально зацікавлений. Окупанти не довіряють містянам, не вважають їх за людей і все роблять так само, як це робиться в Росії, – силами ось цих мігрантів із Середньої Азії. Але ж мігранти з Середньої Азії не можуть принести міжнародне визнання. А ось якщо там з'являються якісь громадяни більш потужних країн, тоді можна казати, що це вже міжнародне співробітництво», – додає Батозський.

Мова потрібна для взаємодії місцевих працівників і китайських спеціалістів?

Відбувається збільшення китайської присутності на окупованих територіях

А, на думку Юрія Пойти, під «школою» на окупованій Луганщині може йти мова про іншу структуру, яка займається підготовкою дорослих – інженерів, техніків, які беруть участь у спільних російсько-китайських проєктах.

«Об'єктивно – відбувається збільшення китайської присутності на окупованих територіях. Поставляється обладнання, разом з ним, напевно, працюють інженери, тому що обладнання складне, його потрібно вміти обслуговувати, потрібно навчати персонал для цього. Яким чином це робити? Напевно, потрібно, щоб там працювали китайці, з території континентального Китаю. Можливо, для цього і формуються якісь навчальні заклади, щоб ці китайці, наприклад, вивчили російську мову», – зазначає він.

Найімовірніше, працюватимуть на спільних російсько-китайських підприємствах місцеві жителі. У такому разі постає проблема комунікації з китайськими керівниками чи колегами. Тож, щоб взаємодіяти з місцевим населенням, адміністраціями, потрібний мовний курс китайської мови для жителів і робітників з окупованих територій, а російської мови – для спеціалістів з Китаю.

Для Росії важлива інтеграція з Китаєм?

Росія намагається поступово залучити китайський бізнес до процесів, які вона розгортає на окупованих українських територіях, каже Юрій Пойта. Це відбувається у своєрідній «сірій зоні»: формально Китай заперечує свою причетність, але й не демонструє чіткої заборони на таку співпрацю.

Росія і Китай намагаються інтегруватися за допомогою бізнесу, культурних, індустріальних програм

«Ми бачимо, що навіть відбувалися поїздки представників так званих «керівників окупованих регіонів» на різноманітні ярмарки, виставки на території Китаю. Вони брали участь у них не як фізичні особи, а як «офіційні представники влади». Тому відбувається тренд: Росія і Китай намагаються так чи інакше інтегруватися за допомогою бізнесу, культурних, індустріальних програм. Вони намагаються поглибити зв'язки, в тому числі і на окупованих територіях. Тому мовні курси чи мовні школи можуть бути одним із елементів цієї інтеграції», – говорить керівник секції Азійсько-Тихоокенського регіону New Geopolitics Research Network.

Крім цього, Росія активно намагається продемонструвати свою лояльність і «цивілізаційну близькість» до Китаю, копіюючи окремі елементи китайської політики – як пропаганду, так і авторитарні технології нагляду, розповідає Костянтин Батозський.

Росія почала себе називати державою-цивілізацією, бо державою-цивілізацією себе називає Китай

«Оскільки Росія будує з Китаєм дружбу на віки, то їм потрібно робити якісь акції, показувати китайцям, що вони поважають Китай. Вони ж (Росія – ред.) почали себе називати державою-цивілізацією, бо державою-цивілізацією себе називає Китай. І вони багато чого перейняли у Китаю в плані державної пропаганди, в плані стеження за громадянами, наприклад, в плані обмежень інтернету. Тому їм вигідно показати, що десь, у якомусь далекому краї, куди ніколи не доїде жоден китайський дипломат, для Китаю є великі можливості і там треба будувати підприємства за китайські гроші», – пояснює експерт.

Також, за словами директора «Агентства розвитку Приазов’я», росіяни систематично поширюють міфи про інвестиції Китаю у відновлення «Азовсталі», «Азовмашу» і металургійного комбінату імені Ілліча.

«Звісно, жоден притомний інвестор ніколи не відбудує ці величезні радянські виробництва, які можна було побудувати лише в Радянському Союзі, коли в тебе планова економіка і ГУЛАГ», – каже Костянтин Батозський.

До того ж, Росія може бути зацікавлена у залученні Китаю до реалізації індустріальних та інфраструктурних проєктів, особливо в тих сферах, де їй не вистачає власних технологій чи ресурсів.

«Будівництво, наприклад, шахти, постачання обладнання або переробка руди і формування високоякісного якогось металу – це челендж. І Росії важливо, щоб Китай, який є індустріальним, економічним гігантом, надавав технологічну допомогу в тих нішах, в яких Росія не має можливості», – пояснює Юрій Пойта.

Донбас Реалії вже розповідали, як китайські компанії допомагають Росії створювати з нуля підприємства з видобутку та виробництва будматеріалів на окупованій частині Донеччини.

Китай має економічні вигоди?

Артур Харитонов стверджує: попри офіційні заперечення Пекіна, Китай вже давно бере участь в економічних процесах на окупованих територіях.

Кримське вино щороку з’являється на китайських майданчиках

«Україна заявляла з 2016 року, що всі заяви окупаційної влади Криму про Китай є брехливими, але чомусь кримське вино щороку з’являється на китайських майданчиках, виставках агропродукції, на AliExpress, інших платформах. Вони (китайці – ред.) крали українську агропродукцію разом з росіянами, на Донеччині, вони вивозять цінні метали, у нас є кейси щодо міді, яка зараз продається на AliExpress та китайських платформах», – каже експерт.

«Якщо луганська окупаційна влада заявляє, що вони хочуть торгувати борошном з КНР, вірогідно, вони дійсно продадуть щось в Китай, тому що Китай в цілому може скупити будь-що. І з особливим задоволенням вони куплять все з окупованих територій, тому що КНР ідеологічно за війну. Це їхній логічний вибір», – додає він.

Китаю потрібні військові розробки?

Артур Харитонов висловлює припущення, що китайських фахівців, яких нібито завозять на тимчасово окуповану Луганщину, можуть використовувати не лише для цивільних чи освітніх цілей, а й для військових завдань.

«Давайте поставимо питання інакше: навіщо окуповані території України Китаю? Тому що будь-що, що відбувається з участю громадян КНР, санкціонується комуністичною партією Китаю. Ніколи не буває такого, що це – якась поодинока акція незалежних китайців. Бо, згідно з законами КНР, кожен громадянин КНР служить комуністичній партії Китаю, цілям Народно-визвольної армії Китаю, спецслужбам, – каже експерт. – Китайці не займаються самодіяльністю. Це просто важливо зрозуміти».

«Китайські фахівці завозяться в Луганськ. Вірогідно, вони пов’язані з народно-визвольною армією Китаю, з якимись китайськими спецслужбами. І якщо вони будуть будувати навчальний заклад абощо, то напевно – для цілей війни, щоб отримувати якийсь досвід. Тому що ми знаємо практику, як завозились північнокорейські офіцери під виглядом школярів, наприклад, на Донеччину, і вони були ліквідовані вже Збройними силами України», – додає Харитонов.

На його думку, Китай, ймовірно, має геополітичні цілі в регіоні Чорного моря, також на окупованих територіях КНР може втілювати свої розвідувальні наміри.

«Сама поява китайців в якійсь інфраструктурі Луганська – звісно, це мене бентежить. Але це має логіку: чим ближче китайці будуть до лінії фронту, тим більше якихось відомостей, даних вони отримуватимуть – пояснює він. – Ну і, звісно, освоєння інфраструктури Криму, бо у Китаю є велика мета – підпорядкування Чорного моря з російської сторони».

Китай хоче викрасти будь-яку розробку, яка перевірена боєм

«Хтось може звинуватити мене в конспірології, але ми бачимо, наскільки активно китайці вчаться у росіян. Лише кілька днів тому контррозвідка СБУ затримала китайських громадян, які намагалися викрасти розробки по ракетному комплексу «Нептун», – додає Харитонов. – Деякі критики стверджують, що «Нептун» китайцям не потрібен. Але думати – це ідіотизм, тому що Китай хоче викрасти будь-яку розробку, яка перевірена боєм. Їм треба не сам «Нептун», вони хочуть бачити креслення, які до довели, що вони ефективні і, можливо, щось внести в розробки для Народно-визвольної армії Китаю».

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