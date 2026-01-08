Затримання США танкера під прапором Росії: Сибіга привітав підхід «діяти, а не боятися»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на затримання США танкера під російським прапором.



«Затримання судна під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів та президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією: діяти, а не боятися. Це також актуально для мирного процесу та наближення до встановлення міцного миру», – написав він у соцмережі Х.

Військово-морські сили США напередодні захопили російський танкер «тіньового флоту» в рамках дій Вашингтона проти суден, пов’язаних із незаконною торгівлею венесуельською нафтою.

Європейське командування США заявило, що танкер Marinera, який раніше називався Bella 1, був захоплений у північній частині Атлантичного океану між Ісландією і Великою Британією.

ечниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Вашингтон визнав танкер «бездержавним» після того, як він перейшов під російський прапор.

«Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило підсанкційну нафту. Судно було визнане бездержавним після того, як ходило під фальшивим прапором, і на нього був виданий судовий ордер на арешт, і саме тому екіпаж буде притягнутий до відповідальності», – сказала Левітт.

Невдовзі після того, як американські чиновники оголосили про захоплення «Марінери», Південне командування США заявило, що затримало ще один підсанкційний танкер у міжнародних водах Карибського басейну. «Перехоплене судно «Софія» діяло в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує «Софію» до США для остаточного розпорядження», – додали в повідомленні.

Міністерство транспорту Росії заявило, що затримане судно Bella 1 отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії 24 грудня 2025 року. «Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав», – йдеться в повідомленні відомства.

З початку 2026 року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів із нафтою та паливом, попри запроваджену США блокаду експорту, повідомляло 6 січня агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.