Reuters: близько 10 підсанкційних танкерів вийшли з територіальних вод Венесуели

З початку року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів з нафтою та паливом, незважаючи на введену США блокаду експорту, повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.



Усі судна перебувають під санкціями, більшість із них ходять без прапора та чинних документів про безпеку. Приблизно половина – супертанкери, які зазвичай поставляють венесуельську нафту в Китай. На борту цих суден, за оцінкою TankerTrackers, є близько 12 мільйонів барелів нафти та мазуту.



Кінцеві пункти призначення танкерів не розкриваються. При завантаженні у грудні вони були орієнтовані на постачання до Азії, але через блокаду тривалий час перебували у венесуельських водах. За даними джерел Reuters, щонайменше чотирьом супертанкерам влада Венесуели дозволила вихід у «темному режимі» – з відключеними системами супутникового стеження.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.



