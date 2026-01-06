Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Reuters: близько 10 підсанкційних танкерів вийшли з територіальних вод Венесуели

Усі судна перебувають під санкціями, більшість із них ходять без прапора та чинних документів про безпеку
Усі судна перебувають під санкціями, більшість із них ходять без прапора та чинних документів про безпеку

З початку року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів з нафтою та паливом, незважаючи на введену США блокаду експорту, повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.

Усі судна перебувають під санкціями, більшість із них ходять без прапора та чинних документів про безпеку. Приблизно половина – супертанкери, які зазвичай поставляють венесуельську нафту в Китай. На борту цих суден, за оцінкою TankerTrackers, є близько 12 мільйонів барелів нафти та мазуту.

Кінцеві пункти призначення танкерів не розкриваються. При завантаженні у грудні вони були орієнтовані на постачання до Азії, але через блокаду тривалий час перебували у венесуельських водах. За даними джерел Reuters, щонайменше чотирьом супертанкерам влада Венесуели дозволила вихід у «темному режимі» – з відключеними системами супутникового стеження.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG