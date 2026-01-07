Мінтранс Росії підтвердив висадку американських військових на борту Marinera

У російському уряді прокоментували ситуацію навколо одного з танкерів так званого «тіньового флоту» Marinera – відповідну заяву оприлюднило Міністерство транспорту РФ 7 січня.

Відомство стверджує, що судно отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ 24 грудня минулого року.

«Сьогодні близько 15 години за московським часом у відкритому морі за межами територіальних вод будь-яких держав на судно висадилися військово-морські сили США, зв’язок із судном було втрачено», – йдеться в заяві.

Російський Мінтранс посилається на Конвенцію ООН з морського права від 1982 року, за яким у відкритому морі «діє режим свободи судноплавства і жодна держава не має права застосовувати силу щодо судів, які належним чином зареєстровані в юрисдикціях інших держав».





Україна, поміж іншого, звинувачує Росію в порушенні Конвенції ООН з морського права в зв’язку із захоленням трьох українських суден і екіпажів в 2018 році. У 2021 році почалися слухання Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо цього інциденту. У 2025 році РФ заявила про вихід із арбітражу.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем раніше підтвердила, що берегова охорона Сполучених Штатів «провела послідовні ретельно скоординовані огляди двох танкерів «тіньового флоту». Йдеться про танкери Bella 1, який змінив назву на Marinera і підняв російський прапор, та танкер Sophia.

Читайте також: СБУ вперше прямо визнала атаки на судна тіньового флоту РФ

З початку 2026 року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів із нафтою та паливом, попри запроваджену США блокаду експорту, повідомляло 6 січня агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.



