«Спроба уникнути відповідальності»: МЗС про вихід Росії з арбітражу про захоплення моряків 2018 року

Росія формально вийшла зі справи про затримання українських військових у Керченській протоці 2018 року і вважатиме всі подальші рішення Арбітражного трибуналу в ній нікчемними – таке сповіщення Міністерство закордонних справ України отримало від трибуналу, повідомляє пресслужба МЗС.

За заявою, трибунал передав українській стороні відповідний лист від агента РФ.

«МЗС України розглядає таку поведінку Російської Федерації як чергову спробу уникнути міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права», – заявляє відомство.

У міністерстві висловили думку, що Москва заявила про вихід із провадження на його фінальному етапі, тому що розуміє невідворотність відповідальності за незаконне захоплення 24 українських військовослужбовців у листопаді 2018 року.





Водночас МЗС наголошує, що формальний вихід Росії не означає припинення провадження, і дипломатичне відомство продовжить представляти позицію України в цій справі:

«Як показали численні попередні справи щодо російських злочинів та міжнародно-протиправних діянь, Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але справедливість та покарання – невідворотні».

Напередодні російське Міністерство закордонних справ заявило про вихід РФ із арбітражного процесу про захоплення українських моряків, назвавши його «керченським інцидентом». Москва послалася на нібито «грубі процесуальні порушення» під час розгляду та нелегітимний склад арбітражного трибуналу. Росія звинуватила арбітраж в упередженості й заявила, що не визнаватиме рішення арбітрів.





Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому зазнали поранень.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону». Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні 2019 року не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

У 2021 році почалися слухання Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо цього інциденту.