МЗС: 65 громадян повернули в Україну з кордону Грузії і РФ

До України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні повернули 65 українців, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Серед них – 10 жінок, вісім тяжко хворих. Всі вони перебували в грузинському пункті пропуску «Даріалі» фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати і консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій», – написав він у соцмережах.

За словами міністра, 21-22 серпня групу українських громадян вдалося повернути з Грузії до України через територію Молдови.

«У попередні місяці МЗС України вже організувало разом із причетними органами повернення загалом 44 громадян. Таким чином, загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску «Даріалі» за попередні місяці склала 109 людей. Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською і молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України», – додав Сибіга.

У МЗС наголосили, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, «коли Росія цілеспрямовано почала різко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску».

«Українська сторона вже зверталася публічно з закликом до РФ відправляти їх безпосередньо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України», – заявили у відомстві.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.

На початку серпня 15 українців оголосили голодування на кордоні Росії та Грузії, повідомляв проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу». На той час ці люди вже кілька тижнів перебували у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску «Даріалі». За кілька днів вони припинили голодування – після зустрічі із представником посольства України.