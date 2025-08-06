Українці на грузинському кордоні звернулися до ЄСПЛ: просять повернути їх додому

Четверо українських громадян, які перебувають у буферній зоні на грузинському кордоні, подали звернення до Європейського суду з прав людини. Про це Радіо Свобода повідомили в правозахисній організації European Prison Litigation Network. Заявники просять суд зобов’язати Грузію, Молдову й Україну вжити термінових заходів для повернення додому усіх, хто наразі перебуває на кордоні.

Звернення до Європейського суду з прав людини подали четверо чоловіків, які до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбували покарання на Херсонщині, а після окупації частини регіону були депортовані до Росії, йдеться у документі, з яким ознайомилися журналісти Радіо Свобода. Там вони відбули покарання, а після звільнення були вивезені до кордону з Грузією. Нині у приміщенні прикордонного пункту «Даріалі» перебуває більше ніж сотня українців.

«Не дозволяючи заявникам скористатися єдиним транзитним маршрутом, який дає змогу потрапити на українську територію, грузинська і молдовська влада позбавляє їх можливості повернутися додому, до своїх близьких, отримати необхідну медичну допомогу, а також звернутися до національних і міжнародних органів, відповідальних за розслідування воєнних злочинів, жертвами яких вони стали. Ситуація погіршилася через жорсткішу позицію грузинської влади (яка дозволяє в’їзд на свою територію цій категорії громадян України лише з метою транзиту перед відбуттям до Молдови) і зміну позиції молдовської влади, яка тепер відмовляється дозволити транзит через свою територію колишнім українським в’язням, депортованим до Росії», – йдеться у документі.

Заявники просять суд відповідно до правила 39 Регламенту зобов’язати вжити термінових заходів:.

Грузію – не повертати українців до РФ, забезпечити транзит країною, надати юридичну допомогу, перекладача, забезпечити харчами, одягом, тимчасовим житлом;

Молдову – дозволити транзитний проїзд територією республіки;

Україну – забезпечити повернення заявників на територію України, зокрема шляхом укладання спеціальних угод із Грузією і Молдовою, гарантувати, що транзит заявників через країни, які межують з Україною, не буде заблокований самою Україною – зокрема шляхом внесення записів у Шенгенську інформаційну систему (SIS) чи подібні бази, за потреби забезпечити звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, УВК ООН щодо надання гуманітарної допомоги і покриття витрат, пов’язаних із їх поверненням.

Станом на обід 6 серпня, 15 осіб оголосили про голодування і вимагають зустрічі із представниками українського посольства в Грузії.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до першого секретаря українського посольства в Грузії Андрія Білика із запитаннями, чи отримала дипустанова звернення громадян і на якому етапі перебувають переговори щодо їх повернення. Відповідь буде оприлюднено, як тільки її нададуть.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.