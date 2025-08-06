До 15 зросло число українців, які оголосили голодування на кордоні Грузії та РФ

До 15 зросло число українців, які оголосили голодування на кордоні Росії та Грузії, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Ці люди вже кілька тижнів перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску «Даріалі», голодування розпочалося 5 серпня.

Учасники акції вимагають, щоб до них прибув консул України, їм роз’яснили причини затримання та надали можливість або залишити територію Грузії, або подати заяву на отримання міжнародного захисту. Також їм потрібне медичне обстеження й завершення утримання, яке вони вважають незаконним.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії в розмові з грузинською службою Радіо Свобода заявили, що українці, які оголосили голодування, не мають претензій до грузинської сторони, і їхньою метою є якнайшвидше повернутися на батьківщину за підтримки Червоного Хреста та посольства України.

За словами учасників, протест триватиме до виконання всіх висунутих вимог.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.