П’ятеро українців оголосили голодування на кордоні Росії і Грузії

П’ятеро українців, які перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску «Даріалі», оголосили безстрокове голодування – про це проєктові Радіо Свобода «Ехо Кавказу» повідомив Сергій Ларко, який уже близько місяця перебуває на кордоні між Росією і Грузією.

За його словами, учасники акції мають намір передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування.

Ларко також надав «Еху Кавказу» копію свого звернення, в якому вказані причини голодування і вимоги протестувальників.

«Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників і порушення моїх прав», – йдеться у заяві.

Як стверджує Ларко, 21 червня 2025 року його депортували з Росії, а після прибуття до Грузії у нього вилучили паспорт і зібрали біометричні дані без законних підстав.

«Мене помістили в нелюдські умови у підвалі КПП «Даріалі» разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ і туберкульоз. Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичній допомозі й можливості оскаржити затримання», – йдеться у зверненні.

Українці вимагають допустити до них українського консула, роз’яснити причини їхнього затримання, надати можливість залишити територію Грузії або подати клопотання про міжнародний захист, провести медичне обстеження і припинити, як вони стверджують, незаконне утримання під вартою.

За словами учасників, протест продовжуватиметься до виконання всіх висунутих вимог.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.

Міністерство внутрішніх справ Грузії зазначає, що запропонувало Україні декілька варіантів повернення громадян – зокрема авіаційним та морським шляхом. Однак остаточного рішення досі не ухвалено.

«Тривають спільні консультації щодо механізму безпечного повернення цих людей на рідну землю, зокрема їх авіаперевезення. Сподіваємося, що українська сторона прийме своєчасне рішення щодо повернення своїх громадян на Батьківщину», – зазначають в Міністерстві внутрішніх справ Грузії.

19 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що з червня Росія суттєво збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, яких доправляють до кордону з Грузією. Внаслідок цього десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні.

«Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову. Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути наших громадян до України», – зазначив Сибіга.

Також міністр додав, що немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих. Щоб уникнути подальших ускладнень, він закликав РФ передавати українських громадян безпосередньо на кордон з Україною: «Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити».

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що Андрій Сибіга доповів про ситуацію на прикордонні між Росією та Грузією. І зазначив, що дипломати займаються організацією транзиту цих громадян України.

3 серпня український Центр протидії дезінформації заперечив поширену Москвою інформацію про відмову України приймати 90 своїх громадян із грузинського кордону.

У Києві заявили, що українська сторона системно працює над поверненням громадян за умови наявності підтвердженого громадянства.