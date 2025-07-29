Грузія розширить житлову зону для українців, які застрягли на кордоні з РФ

Прикордонна поліція МВС Грузії планує екстрено розширити житловий простір на контрольно-пропускному пункті «Даріалі» на грузино-російському кордоні для осіб, які не допущені до країни. Така необхідність виникла через депортованих із Росії українців, яким не дозволили в’їзд до Грузії. Вартість закупівлі, за попередньою оцінкою, становить 299 990 ларі (це майже 4,6 мільйона гривень).

«Прикордонний пункт пропуску «Даріалі» – єдиний чинний пункт пропуску, де останнім часом почастішали випадки, коли особи, які прибувають з Російської Федерації, бажають перетнути державний кордон Грузії за недійсними документами і заявляють, що вони громадяни України, які відбували покарання на окупованих територіях України за скоєння кримінальних злочинів… Після відбування покарання РФ здійснює так звану «депортацію» згаданих осіб на вказаному грузинському прикордонному пункті пропуску», – йдеться в заяві прикордонної поліції МВС.

Українські правозахисники пов’язують зростання потоку депортованих з указом лідера РФ Володимира Путіна. Згідно з цим документом, українці до 10 вересня 2025 року мають або легалізувати свій статус, або залишити Росію. На думку правозахисників, до вересня кількість українців, які депортуються з Росії, може значно зрости.

За словами грузинських правозахисників та самих українців, вони перебувають на території прикордонного пункту без доступу до адекватної медичної допомоги та харчування. У підвальному приміщенні немає достатньої кількості спальних місць – українцям доводиться спати по черзі.