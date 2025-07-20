Грузія запропонувала Україні варіанти повернення депортованих ексв’язнів, які застрягли на кордоні

Близько 80 українців перебувають у транзитній зоні на російсько-грузинському кордоні, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії на своїй сторінці у соціальній мережі.

Людей не пропускають на територію країни з міркувань безпеки. За словами міністерства, Грузія запропонувала українській стороні декілька варіантів евакуації цих осіб.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що одним із потенційних шляхів є транзит через Молдову – це обговорюється з грузинськими та молдовськими посадовцями. Водночас Україна закликає Росію передавати депортованих українських ексзасуджених безпосередньо на кордон з Україною, щоб уникнути додаткових труднощів.

Більшість із тих, хто «застряг» на пункті пропуску «Даріалі», – українці, які відбували покарання в місцях несвободи на Херсонщині. Після окупації регіону їх депортували до Росії. Як зазначає МВС Грузії, багато з них не мають жодних документів, окрім довідки про звільнення з російських тюрем.

«Більшість з цих осіб мають кримінальне минуле і були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, про що свідчать документи про їхнє звільнення з в’язниці. Вони самі стверджують, що за скоєні злочини відбували покарання у пенітенціарних установах. Тому в інтересах державної безпеки їх не пропустили в країну», – йдеться у заяві міністерства.

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.

Міністерство внутрішніх справ Грузії зазначає, що запропонувало Україні декілька варіантів повернення громадян – зокрема авіаційним та морським шляхом. Однак остаточного рішення досі не ухвалено.

«Тривають спільні консультації щодо механізму безпечного повернення цих людей на рідну землю, зокрема їх авіаперевезення. Сподіваємося, що українська сторона прийме своєчасне рішення щодо повернення своїх громадян на Батьківщину», – зазначають в Міністерстві внутрішніх справ Грузії.

19 липня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що з червня Росія суттєво збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, яких доправляють до кордону з Грузією. Внаслідок цього десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні.

«Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову. Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути наших громадян до України», – зазначив Сибіга.

Також міністр додав, що немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих. Щоб уникнути подальших ускладнень, він закликав РФ передавати українських громадян безпосередньо на кордон з Україною: «Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити».

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що Андрій Сибіга доповів про ситуацію на прикордонні між Росією та Грузією. І зазначив, що дипломати займаються організацією транзиту цих громадян України.



