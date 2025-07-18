Дані Ради Європи: Україна – серед низки європейських країн з найнижчою щільністю ув’язнених

Україна є серед низки європейських країн з найнижчою щільністю ув’язнених – 54 ув’язнених на 100 наявних місць. Про це свідчить статистика пенітенціарної системи щодо чисельності ув’язнених за 2024 рік, яку оприлюднила Рада Європи.



Серед країн з низькою щільністю ув’язнених також Болгарія (59), Люксембург (62), Естонія (65), Каталонія (Іспанія) (65), Латвія (68), Литва (68), Чорногорія (75).

Переповненість в’язниць залишається критичною проблемою для третини європейських тюремних адміністрацій, згідно з даними, оприлюдненими Радою Європи. Загалом у Європі кількість ув’язнених на 100 наявних місць зросла з 93,5 до 94,9 з 31 січня 2023 року до 31 січня 2024 року зі значними відмінностями між країнами.

У країнах з населенням понад 500 000 людей п’ятнадцять тюремних адміністрацій повідомили, що кількість ув’язнених перевищує кількість наявних місць. Шість тюремних адміністрацій повідомили про значну переповненість: Словенія (134 ув’язнених на 100 місць), Кіпр (132), Франція (124), Італія (118), Румунія (116) і Бельгія (113).

За цими даними, станом на 31 січня 2024 року в 51 тюремному закладі держав-членів Ради Європи перебував 1 021 431 ув’язнений. Країною з найбільшою кількістю ув’язнених була Туреччина (303 705). Натомість в Україні – 44 024 ув’язнених.

Туреччина також є країною з найвищими показниками ув’язнення (356 ув’язнених на 100 000 жителів). Також високі показники має Азербайджан (264), Грузія (261), Молдова (235), Польща (202). В Україні цей показник становив 116 ув’язнених на 100 000 жителів.

У травні минулого року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

На той момент міністр юстиції України Денис Малюська у червні припускав, що на першому етапі мобілізації в’язнів Україна добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4 тисячі людей. Яка наразі кількість в’язнів, які долучилися до армії, – невідомо.