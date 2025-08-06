Голодують і просять зустрічі з консулом. На грузинському кордоні протестують українці, які не можуть повернутися з Росії додому

Більш ніж сто українців перебувають у буферній зоні на російсько-грузинському кордоні. Частина з них – депортовані українські ексзасудженні, інші – відбували покарання на території РФ за проукраїнську позицію. У підвальному приміщенні без їжі, медичної допомоги вони перебувають місяцями.

П’ятеро чоловіків оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з представниками українського посольства. Кажуть: відтоді, як українські та грузинські посадовці заявили про початок обговорення евакуації, минуло вже два тижні, але жодних змін так і не відбулося.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» розповідає усе, що відомо про ситуацію.

«Я хочу додому»

Олександр – з Кривого Рогу. Розповідає: десять років тому підняв український прапор в Ялті, за що його затримали російські представники на окупованому півострові. Згодом його етапували до колонії суворого режиму поблизу Краснодару.

Пропонували співпрацювати. Я відповів, що мені це нецікаво, я хочу додому

«До мене приїжджали працівники ФСБ, прослуховували, катували, пропонували співпрацювати. Казали: «Допоможеш нам – і ми допоможемо тобі». Я відповів, що мені це нецікаво, я хочу додому. До нас консул приїжджав в табір і пояснював: «Крим – це Україна. Якщо робити екстрадицію, ми не можемо пересудити тебе, бо не визнаємо Крим частиною РФ. Десять років протримали в підвалах, одиночних камерах».

Близько двох місяців Олександр перебуває в буферній зоні на грузинському пункті пропуску «Даріалі», куди його привезли після звільнення з російської в’язниці.

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас, не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.

«У мене забрали документи – український паспорт, термін дії якого вже закінчився. І жодних дій – ні з грузинського боку, ні з українського. Я не хочу нікуди втікати – ні в Молдову, ні в Європу. Я хочу повернутися додому. І там я не буду ховатися, хочу вступити до Збройних сил. Але мене не хочуть забирати додому».

«Нічого не вирішується»

Сергій Ларко у 2015 році поїхав з Харківщини до Росії відвідати родичів. Але там його затримали за висловлювання проти анексії Криму та окупації частини Донбасу. За його словами, у російській в’язниці він провів дев’ять років. І додає, що писав заяву на екстрадицію, але через активні бойові дії вона не відбулася.

Уже два місяці чоловік перебуває у буферній зоні на грузинському кордоні. За його словами, там – більш ніж сотня українців.

Ми спимо в п’ять змін

«Ми спимо в п’ять змін. Людей усе більше, і це перетворюється на гуманітарну катастрофу. Нас випускають на вулицю на п’ять-десять хвилин на день. Ми весь день дихаємо сирістю в підвалі. Поруч 97 чоловіків, багато з яких перехворіли на туберкульоз, гепатит. Є особи з інвалідністю, ми доглядаємо за ними».

У сусідньому корпусі, за словами чоловіка, перебувають ще десять жінок. Умови там ще гірші, каже він: у кімнаті немає вентиляції, в туалет пускають лише тричі на день, бракує їжі.

На відміну від інших депортованих з окупованих територій українських в’язнів, які мають протерміновані документи чи довідки про відбування покарання в РФ, у Сергія є внутрішній паспорт громадянина України. Тому чоловік не розуміє, чому стільки часу перебуває у буферній зоні.

Сергій – один із п’яти осіб, які оголосили голодування, повідомивши про це прикордонників. Також чоловіки надіслали звернення на електронну пошту українського посольства в Грузії.

Нас «годують» понеділками, але нічого не вирішується

«Щонайменше я хочу побачити консула. За два місяці я його не бачив. Нас ніхто не чує, немає медичної допомоги. Нас «годують» понеділками, мовляв, у понеділок усе вирішиться. Але нічого не вирішується. Цим протестом ми хочемо привернути увагу. Я хочу додому – в Україну, не хочу повертатися до Росії. А тут такий шанс є. Ми не пройшли грузинський кордон, нас можуть повернути без проблем».

Радіо Свобода звернулося за коментарем до першого секретаря посольства України в Грузії Андрія Білика із запитаннями, чи отримала дипустанова звернення українців та на якому етапі переговори щодо повернення українців додому. Редакція оприлюднить відповідь, щойно її отримає.