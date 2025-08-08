Українці припинили голодування на грузинському кордоні

Українці, які застрягли на грузинському кордоні, припинили голодування. Про це проєкту Радіо Свобода «Ти як?» повідомив Сергій Ларко, який уже два місяці перебуває у буферній зоні на пункті пропуску «Даріалі». Він – один із 15 українців, які оголосили голодування. Таке рішення чоловіки прийняли після зустрічі із представником посольства. Однак, якщо ситуація не зміниться, через декілька тижнів знову почнуть голодувати.



«Він (перший секретар посольства України в Грузії Андрій Білик – ред.) розповів про механізм подальших дій і пообіцяв з понеділка представити конкретний план нашого виїзду. У зв’язку з цим, а також враховуючи пророблену ним роботу і бажання вирішити наше питання, ми оголошуємо про призупинення голодування. Ми бачили, що нашим питанням займаються і це вселяє надію. Але ми попередили, якщо питання залишиться на рівні розмов, голодування буде знову через декілька тижнів», – зазначив Сергій Ларко у коментарі Радіо Свобода.



Як повідомив Радіо Свобода на запит проєкту «Ти як?» перший секретар посольства України в Грузії Андрій Білик, посольство «вжило заходів для забезпечення громадян України продуктами харчування, предметами першої необхідності та медицини».

«Ситуація з громадянами України, які були цілеспрямовано і незаконно депортовані Російською Федерацією до Грузії перебуває на контролі МЗС України, посольства України в Грузії та інших державних відомств України. Російська сторона своїми протиправними діями в порушення норм міжнародного права за рахунок людського фактору здійснює тиск на Україну», – заявив Білик.

Він додав, що МВС Грузії готове забезпечувати «зелений коридор» для транзитного проїзду громадян України у рамках евакуації через грузинську територію.

У МЗС України 6 серпня заявили, що Росія надсилає більшу кількість депортованих, що «може свідчити про цілеспрямовану російську операцію». За даними міністерства, наразі у буферній зоні пункту пропуску «Даріалі» перебувають 96 громадян України.

У МЗС додали, що після отримання повідомлення початок безстрокового голодування консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску «Даріалі» й звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного і безперешкодного доступу. Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску «Даріалі».

Дипломати зазначили, що українська сторона «активно працює» для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України і повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску «Даріалі».

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.







