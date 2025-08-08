Посольство: українців, депортованих РФ до Грузії, забезпечили продуктами і медикаментами

У посольстві України в Грузії заявляють, що перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які застрягли в буферній зоні на грузинському кордоні.

Як повідомив Радіо Свобода на запит проєкту «Ти як?» перший секретар посольства України в Грузії Андрій Білик, посольство «вжило заходів для забезпечення громадян України продуктами харчування, предметами першої необхідності та медицини».

«Ситуація з громадянами України, які були цілеспрямовано і незаконно депортовані Російською Федерацією до Грузії перебуває на контролі МЗС України, посольства України в Грузії та інших державних відомств України. Російська сторона своїми протиправними діями в порушення норм міжнародного права за рахунок людського фактору здійснює тиск на Україну», – заявив Білик.

Він додав, що, МВС Грузії готове забезпечувати «зелений коридор» для транзитного проїзду громадян України у рамках евакуації через грузинську територію.

«МЗС України у взаємодії з зовнішньополітичними відомствам транзитних країн опрацьовує шляхи евакуації й узгоджує технічні аспекти повернення громадян України на Батьківщину. Посольство продовжує тримати ситуацію на контролі», – повідомили в посольстві.

Напередодні українці, які застрягли в буферній зоні на грузинському кордоні, заявили, що не мають наміру припиняти голодування після зустрічі з співробітником українського консульства, який приїхав до них. Зустріч із представником дипмісії була однією з умов для припинення протестної акції.

У голодуванні, про яке стало відомо в середу, за останніми даними, беруть участь 15 людей.

Сергій Ларко – один з українців, які оголосили голодування – в коментарі Радіо Свобода повідомив, що ввечері 6 серпня українці зустрілися з першим секретарем посольства України в Грузії Андрієм Біликом. Однак, за словами Ларка, посадовець не зміг дати чіткої відповіді на запитання – зокрема, коли вони залишать цю територію й повернуться до України, тому чоловіки продовжують голодування.

Також «Нова газета Європа» повідомила, що увечері 6 серпня до українців на російсько-грузинський кордон приїхав перший секретар консульства України у Грузії. Він встиг прийняти близько восьми людей, після чого поїхав, заявивши, що має намір приїхати ще.

За повідомленням, українці, які побували на прийомі, розповіли, що дипломат відповідав їм «за шаблоном» і «не сказав нічого виразного». Учасники голодування заявили, що продовжуватимуть відмовлятися від їжі, доки питання з їхнім перебуванням на кордоні не вирішиться.

У МЗС України раніше заявили, що Росія надсилає більшу кількість депортованих, що «може свідчити про цілеспрямовану російську операцію». За даними міністерства, наразі у буферній зоні пункту пропуску «Даріалі» перебувають 96 громадян України.

У МЗС додали, що після отримання повідомлення початок безстрокового голодування консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску «Даріалі» й звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного і безперешкодного доступу. Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску «Даріалі».

Дипломати зазначили, що українська сторона «активно працює» для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України і повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску «Даріалі».

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.