Українці на грузинському кордоні зустрілися з представником посольства

Українці, які застрягли в буферній зоні на грузинському кордоні, не мають наміру припиняти голодування після зустрічі з співробітником українського консульства, який приїхав до них. Зустріч із представником дипмісії була однією з умов для припинення протестної акції.

У голодуванні, про яке стало відомо в середу, за останніми даними, беруть участь 15 людей.

Сергій Ларко – один з українців, які оголосили голодування – в коментарі Радіо Свобода повідомив, що ввечері 6 серпня українці зустрітися з першим секретарем посольства України в Грузії Андрієм Біликом. Однак, за словами Сергія, посадовець не зміг дати чіткої відповіді на запитання – зокрема, коли вони залишать цю територію й повернуться до України. Тому чоловіки проводжують голодування.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до першого секретаря посольства України в Грузії Андрія Білика із запитаннями, чи отримала дипустанова звернення українців та на якому етапі переговори щодо повернення українців додому. Редакція оприлюднить відповідь, щойно її отримає.

Також «Нова газета Європа» повідомила, що увечері 6 серпня до українців на російсько-грузинський кордон приїхав перший секретар консульства України у Грузії. Він встиг прийняти близько восьми людей, після чого поїхав, заявивши, що має намір приїхати ще.

За повідомленням, українці, які побували на прийомі, розповіли, що дипломат відповідав їм «за шаблоном» і «не сказав нічого виразного». Учасники голодування заявили, що продовжуватимуть відмовлятися від їжі, доки питання з їхнім перебуванням на кордоні не вирішиться.

У МЗС України сьогодні заявили, що Росія надсилає більшу кількість депортованих, що «може свідчити про цілеспрямовану російську операцію». За даними міністерства, наразі у буферній зоні пункту пропуску «Даріалі» перебувають 96 громадян України.

У МЗС додали, що після отримання повідомлення початок безстрокового голодування консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску «Даріалі» й звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного і безперешкодного доступу. Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску «Даріалі».

Дипломати зазначили, що українська сторона «активно працює» для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України і повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску «Даріалі».

Росія направляє до російсько-грузинського кордону ув’язнених, які спочатку були засуджені на територіях України, що згодом були окуповані РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни «становить загрозу».

Грузія наразі є єдиним шляхом, через який українські ексзасуджені можуть повернутися додому з окупованих територій чи після депортацій до Росії. Водночас не маючи жодних документів, українські ексв’язні на тижні чи місяці застрягають на російсько-грузинському кордоні, поки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами. Після цього вони можуть отримати білий паспорт у дипустанові у столиці Грузії і повернутися додому.

Вперше масштабно про цю проблему заговорили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?». У документальній стрічці «Поверніть мене додому» вони показали, як українські депортовані окупантами ексв’язні долають шлях додому. А у липні минулого року під час презентації стрічки у Києві це питання обговорили з правозахисниками, представниками прокуратури і тодішнім міністром юстиції Денисом Малюською.