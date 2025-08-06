«Цілеспрямована російська операція» – МЗС про депортованих РФ українців на грузинському кордоні

Міністерство закордонних справ України заявляє, що ситуація з депортованими Росією українськими громадянами, які перебувають у буферній зоні на грузинському кордоні, склалася через «цілеспрямовану російську операцію».

У МЗС зазначили, що з другої половини червня російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску «Даріалі» на кордоні з РФ.

«Завдяки заходам, вжитим МЗС спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону. Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску «Даріалі» перебувають 96 громадян України», – йдеться в повідомленні.

У МЗС нагадали, що раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.

«Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію і Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні», – йдеться в заяві.

У МЗС зауважили, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією – це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності, серед них є ті, хто відбував покарання на окупованих територіях України і був примусово переміщений на територію РФ, і ті, хто перебував на території РФ і був засуджений там.

Пункт «Даріалі» використовувався для повернення депортованих громадян України і у попередні роки, проблема набула особливої гостроти протягом липня внаслідок значної інтенсифікації видворення Росією громадян України через цей пункт пропуску в червні, а також призупинення на певному етапі Молдовою транзиту осіб зазначеної категорії, наголосили у відомстві.

«З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування громадян України у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН і Міжнародної організації міграції в Грузії», – йдеться в заяві.

У МЗС додали, що 5 серпня посольство в Грузії отримало звернення від п’яти громадян України, які були депортовані з території РФ й утримуються у пункті пропуску «Даріалі», щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії. До голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску. За даними проєкту Радіо Свобода «Ехо Кавказу», число українців, які оголосили голодування, зросло до 15.

«Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску «Даріалі» й звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного і безперешкодного доступу. Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску «Даріалі», включно з тими, хто оголосив голодування», – йдеться в повідомленні.

У МЗС кажуть, що українська сторона «активно працює» як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови і повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску «Даріалі».

Тим часом, четверо українських громадян, які перебувають у буферній зоні на грузинському кордоні, подали звернення до Європейського суду з прав людини, про це Радіо Свобода повідомили в правозахисній організації European Prison Litigation Network. Заявники просять суд зобов’язати Грузію, Молдову й Україну вжити термінових заходів для повернення додому усіх, хто наразі перебуває на кордоні.

Нині у приміщенні прикордонного пункту «Даріалі» перебуває більше ніж сотня українців.