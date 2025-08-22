В ISW пояснили, чому Кремль наполягає на «стамбульських домовленостях» як основі для гарантій Україні

Кремль, ймовірно, розуміє, що так звані «стамбульські домовленості» 2022 року є неприйнятними для Києва, і тому продовжує наполягати на них як на основі майбутніх гарантії безпеки України, намагаючись показати Україну такою, що не бажає переговорів, поки Москва продовжує зволікати з добросовісними миротворчими зусиллями, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW зазначають, що Кремль продовжує категорично відкидати гарантії безпеки для України, які підтримують США, і викриває свої незмінні цілі захоплення контролю над усією Україною.

«Кремль продовжує наполягати на тому, що стамбульські переговори 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні, вимагаючи тим самим, щоб Росія і її союзники залишили за собою право вето на будь-яку західну військову допомогу Україні, а Україна залишилася нейтралізованою і беззахисною перед майбутньою російською агресією», – наголосили аналітики, згадуючи вчорашню заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

В Інституті вивчення війни наголосили, що угода, заснована на стамбульських переговорах 2022 року, завдала б шкоди Україні, «назавжди заборонивши їй вступати до НАТО, наклавши драконівські обмеження на чисельність українських збройних сил і заборонивши Україні отримувати будь-яку західну військову допомогу».

«У проєкті угоди також вимагалося, щоб Росії і Раді безпеки ООН, включаючи Китай, ключового союзника РФ, був наданий статус держав-гарантів, а держави-гаранти повинні діяти узгоджено у разі порушення угоди, що дозволить Росії накласти вето на західну військову допомогу Україні. Примітно, що проєкт стамбульської угоди не накладав жодних обмежень на військові можливості Росії, фактично нейтралізуючи Україну політично і військово, водночас захищаючи здатність Росії повторно вторгнутися в Україну в майбутньому на набагато вигідніших умовах, навіть ніж у 2022 році», – йдеться у звіті.

21 серпня, коментуючи питання щодо гарантій безпеки для України, очільник російського МЗС Сергій Лавров зазначив, що Росія підтримує лише принципи тих гарантій, про які йшлося в ході переговорів у Стамбулі в 2022 році (тоді переговори між Україною і РФ завершилися безрезультатно, українська сторона не погодилася на російські вимоги). Всі інші пропозиції, за його словами, є «безперспективними задумами».

Присутність іноземних військ в Україні для Росії є неприйнятною, заявив очільник МЗС Росії.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і європейськими колегами у Вашингтоні.

За даними ЗМІ, у рамках так званої Коаліції охочих, Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході України і бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада й Австралія також могли б направити війська на захід України. Про те, що Чехія могла би бути частиною миротворчих сил в Україні, заявив її президент Петр Павел. Про готовність надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні заявила і Литва.

Європейські лідери нещодавно опублікували спільну заяву, в якій підтверджують, що мирна угода не повинна обмежувати Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами, а також що Росія не може мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі чи НАТО.